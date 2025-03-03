反傅派系動了！退休師嗆傅崐萁遭架離 魏嘉賢聲援：她絕非綠側翼！

葉春蓮嗆傅崐萁遭架離。（民眾提供）

2025/03/03 00:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮舉行問政說明會，遭曾榮獲師鐸獎的退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後傅崐萁的支持者群起砲轟葉老師，還有幾名大漢將葉老師架出場，相關畫面曝光後引爆外界怒火。值得注意的是，隨著輿論延燒，花蓮地方要角、被視為可能威脅到傅崐萁「花蓮王」地位的縣議員魏嘉賢，同日跳出來聲援葉老師，引發熱議。

傅崐萁今天透過國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，動員近2000名民眾參加，一上台就開始在罵民進黨，要鄉親別聽信綠媒跟側翼的報導，讓高齡已近80歲的退休老師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後數名傅崐萁的支持者罵葉老師「垃圾」，並有幾名大漢出現將其架出場。葉老師被迫離開會場後，傅崐萁還影射葉老師是民進黨側翼，「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有啊！」

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對此，魏嘉賢2日晚間在臉書發文：「葉春蓮老師加油！在學生時期曾受教於葉春蓮老師，今天看到老師被這樣對待，心裡滿是難過。一直以來對生物和自然科學充滿熱情，對學生要求嚴格，但也極其認真負責，不僅重視學業，更關心學生的體能、品格、紀律，並且教導我們要學會愛自己。」

「在她的班上，『補習』這兩個字從不存在，因為老師總是花自己的時間陪伴學生學習，無論是平日晚上，還是週末假日，她都無怨無悔地投入課輔，確保每一個孩子都能夠學會、理解。此外，她也不斷提醒我們環境保護的重要性，從日常生活的小事做起，愛護大自然，尊重生命，讓我們在學習科學的同時，也培養出對環境的責任感。她絕對不是『側翼』，而是一位值得所有人尊敬的好老師！」

魏嘉賢出身花蓮政治家族「魏家班」，其父親魏東河、母親林珉慧都曾任花蓮縣議員、二伯魏木村曾任花蓮市長、姐姐魏如薰曾任花蓮市民代表，二弟魏家彥為現任花蓮市長、三弟魏鈺晟現任花蓮市民代表。魏嘉賢曾與傅崐萁一樣是藍營在花蓮的派系代表人物，2022年因為違紀參選遭開除黨籍，這次他站出來發聲，被解讀為在地「反傅勢力」動起來了。

魏嘉賢聲援葉春蓮老師。（圖翻攝自魏嘉賢臉書）

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