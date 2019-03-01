民宅失火 竟是無良慣竊闖空門丟菸蒂引火

2019-03-01 19:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌一處民宅失火，鄰居夫妻看見衝入滅火，並通知詹姓屋主，詹男返家發現2樓失火，屋內1萬元現金、市價9萬多元的2兩金飾也不翼而飛，幫忙滅火的這對夫妻一時難以解釋，詹男報警釐清，警方查出一名穿黑夾克、迷彩褲的陳姓慣竊涉嫌，陳嫌被逮時，辯稱下手時抽菸，亂丟菸蒂不慎引燃火勢，但偷來的財物已全花光，無法賠償失主。

丁姓女子上月20日下午在鶯歌福安街巷內自宅後陽台曬衣服，發現鄰居住處竄出濃煙，她向丈夫大喊隔壁失火了，下樓衝入屋內滅火，更聯絡鄰居詹男返家查看，詹男回家查看，發現2樓房間失火，屋裡的1萬元現金、2兩約9萬多元的金飾等遭竊，向警方報案。

三峽警分局鳳鳴派出所獲報，員警調閱附近監視器畫面，發現一名身穿黑色夾克、迷彩褲的男子涉嫌，過濾竊嫌車牌，發現是住鶯歌的35歲陳姓慣竊，立即到住處逮人；陳嫌被逮後承認偷竊，辯稱下手時在房內抽菸壯膽，可能是亂丟菸蒂，引燃床單導致起火，警方今天將全案依竊盜及公共危險案，函送新北地檢偵辦。

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