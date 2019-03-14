尾隨正妹強行猥褻留唾液露餡 新北淫狼被判4年半

2019-03-14 12:28

〔記者楊國文／台北報導〕新北市26歲男子歐陽志聖，前年4月凌晨尾隨下班正妹進住家樓梯間，伸出狼爪強行環抱、親臉親嘴、摸臀，事後被指認落網竟辯說「我只是想認識她」，否認犯行，直到驗出遺留被害人臉上的唾液和採集他的唾液DNA比對吻合，才坦承犯行，高等法院今依強制猥褻罪判4年6月徒刑；可上訴。

歐陽志聖另涉相同手法，犯下2起尾隨年輕女子侵入樓梯間強行猥褻的案件，均遭台北地檢署另案起訴，正審理中。

判決指出，歐陽志聖是於前年4月10日凌晨2時，在新北市新店區捷運站旁漢堡店，看見被害人驚為天人，不動聲色一路尾隨她到住處，趁她進入公寓樓梯間時，以蠻力壓制，強行環抱、親臉親嘴、摸臀得逞，事後逃離。

警方從被害正妹的臉部等處採獲色狼的DNA，並調取路口監視器畫面，提供多張可疑照片供她指認，她一眼認出惡狼，警方通知歐陽志聖到案。

歐陽志聖堅稱未涉案，承認從捷運站附近的漢堡店開始尾隨被害人回家，但辯稱「在漢堡店遠遠看不清楚她長什麼樣子，我想要認識她、看她長什麼樣子」，她在樓梯間收信時看到他時嚇一跳，飲料杯都打翻了，他為了避免誤會就趕緊離開，沒有身體接觸，「如果她有掙扎，為何沒有受傷？」檢警不採信他的說詞，經採集其唾液DNA進行比對，結果比對完全吻合。

被害正妹指控，她現在仍常常處於驚恐狀態，無法恢復，因嫌犯知道她家，她再也不敢一個人走，還去看身心科，天黑就把自己反鎖在家，律師閱卷知道歐陽涉犯多起案件，請求確保被害人人身安全，法官通知轄區警分局加強巡邏。

新北地院認定歐陽志聖犯行明確，且案發前他已2度以相同手法犯案被逮仍不悔改，造成被害人身心難以磨滅的陰影與創傷，重判5年徒刑。

高院審理時，歐陽志聖改口坦承犯行，表達悔意及向被害人道歉，並提出20萬元欲和解，但被害人只接受道歉，不願接受和解，合議庭考量他有和解誠意、具悔意，且承認有失控行為曾到醫院接受 矯正治療，今改判4年6月。

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