林士傑命案千頭萬緒 凶嫌恐已潛逃出境

林士傑8日清晨在台南市南區住家前遭槍殺，屋外監視器拍下槍手行凶畫面。（民眾提供）

2024/07/09 06:14

〔記者王捷／台南報導〕綽號「土雞仔」的台南市區漁會理事長林士傑8日清晨在家門前遭槍殺身亡，此刻正逢刑事出身的台南市警局長廖宗山即將退休，警界內部有股氣氛希望把握時間盡快破案；不過，林士傑生前糾紛不少，警方光是要釐清可能犯案動機就不容易，且不排除凶嫌犯案後恐怕已迅速潛逃出境。

據了解，警方目前追查得知，槍手7日晚間6點投宿在一家汽車旅館，8日凌晨4點多退房，先到南區健康路二段533巷埋伏，疑接獲通知後，清晨5點40分沿著新樂路步行前往林家，約5點44分見林士傑踏著輕快的腳步出門、準備上車之際，歹徒快步衝上前近距離連開數槍，林士傑倒地、歹徒轉身逃離，行凶過程僅8秒。

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歹徒犯案後，將犯案車輛開到2公里外的新建路53巷停放、燒毀，雖然消防人員獲報第一時間趕到滅火，但警方未能及時掌握火燒車與槍擊案的關聯，主辦槍擊案的台南市警六分局直到當日下午3點多才採證。

讓警方懷疑，棄車處再往南邊500公尺，就有水路通往外海，平常還有膠筏在水上作業，不排除是逃逸路線。且案發後，傳出警方秘密派員到大寮、岡山追人，但尚無所獲。

資深刑事人員指出，這件案子困難之處是林士傑複雜的人際關係，除了之前涉入有光電利益的議長賄選案，在市商會選舉、漁會整併，甚至連選廟宇主委都與人有糾紛，這些大大小小的利益衝突，都可能是槍殺案的原因。

據表示，以過去的經驗，槍手犯案後如果未馬上投案，就是馬上出境，現在只能透過採證，看汽車旅館或犯案車輛是否留有跡證，能比對出槍手的身分，才有破案曙光。

林士傑8日清晨在台南市南區住家前遭槍殺。（民眾提供）

殺害林士傑的嫌犯清晨犯案後焚車滅跡，但承辦命案的台南市第六警分局直到下午3點才採證。（民眾提供）

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