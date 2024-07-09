台版神鬼交鋒 用假履歷騙取教職 澎科大前學務長陳正國 犯12案判刑

澎科大前教務長陳正國以假履歷騙取教職，被依偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，共12案被判刑。（民眾提供）

2024/07/09 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕電影《神鬼交鋒》在國立澎湖科技大學真實上演！前學務長陳正國以假履歷騙取教職，被依偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，共十二案被判刑，其中五案不得易科罰金，應執行有期徒刑四年；其另七案被判處得易科罰金，應執行有期徒刑二年六月。

教練、教學執行長履歷 都假的

案情曝光起因澎科大的財產「海洋二號」遊艇，租給「PIDC澎湖國際潛水中心」營業使用，二○二二年五月發生六名教練和潛水客在東吉海域漂流，幸被救起。檢調意外追出曾任澎科大學務長、海洋遊憩系主任的陳正國，用假履歷騙取教職，還一路高升。

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據了解，陳正國二○○九年底以「專業技術人員」身分應徵澎科大海洋遊憩系助理教授，依規定該職位需有特殊成就、從事與應聘科目相關的「專業性工作」達九年以上。

陳正國的履歷寫明曾擔任「亞威運動休閒開發公司」六年十個月的教練及教學執行長，但其根本從未任職，還有其他的工作證明，也都不符規定。

澎科大遊艇出事 檢調意外追出

陳正國靠假履歷取得教職，還升等至教授，並當上系主任及學務長，自二○一四年起，他找郭姓女學生合開公司，把保管澎科大的獨木舟、風浪板、SUP立式划漿等水上活動器材等，無償提供給自己公司，還參與澎科大採購案，取得多項政府標案達二六七萬餘元，涉犯政府採購法、詐欺和偽造文書等罪，二○二二年底遭澎湖地檢署起訴，隔年校方將他解聘。

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