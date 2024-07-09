南市區漁會理事長林士傑遭槍殺 警署專案緝凶

南市區漁會理事長林士傑在南區新樂路住家門前人行道遭槍殺身亡，警方鑑識人員到場採證。（記者王俊忠攝

2024/07/09 05:30

〔記者王俊忠、姚岳宏／綜合報導〕台南市區漁會理事長、民進黨南市議員林依婷父親林士傑，昨日清晨在南區住家準備外出爬山時，遭一名男子持雙槍對林連開十一槍，林身上至少六個彈孔，送醫傷重不治。槍手逞凶後，開車到約兩公里外的停車場縱火燒毀座車，並留下兩把手槍。由於槍手可能被安排偷渡境外，警方積極查緝並向黑道宣戰。

住家前遇襲 至少身中6槍

警政署接獲通報後，署長張榮興立即指示台南市警局全力緝凶、釐清案情，同時指派刑事局南打中心前往台南市成立專案小組，力求於最短時間偵破，穩定社會治安。

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昨晨五點四十五分許，南市警、消獲報南區新樂路一處住宅前有人遭槍擊，到場發現中槍者是五十三歲的林士傑，已無生命跡象，送醫搶救仍不治。

警方調閱監視器影像，當時林士傑從住家出門，其友人開黑色皮卡車在住家外路旁等候，林欲上車時，一名年輕男子突然從林士傑的右側方竄出，持雙槍朝林身上連開多槍，見林已倒地後徒步再驅車逃逸。

犯案車輛縱火燒毀 留下雙槍

犯案車輛開到約兩公里外的新建路停車場燒毀，警方到場時，該車已無火勢，現場留有雙槍。

當時開皮卡車準備載林外出爬山的友人說，在車內聽到連續槍聲，下車見林已中槍倒地，連忙打電話求救。

檢警相驗，林的頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，研判死者頸部及胸腔中彈為致命傷，檢方將解剖釐清死因。

林士傑過去曾參選南市議員失利，本屆改推女兒林依婷參選市議員當選；換跑道當選南市區漁會理事長。

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