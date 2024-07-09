尿遁爬窗躲查緝 台版N號房幹部 墜19樓慘死

消防人員正搶救墜樓的林男。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/07/09 05:30

林男涉未成年性影片SCP社群案

〔記者姚岳宏、徐聖倫／新北報導〕台中地檢署指揮刑事警察局與桃園、台南市警方，昨天前往新北市板橋區偵辦一起兒少性剝削案件時，現場廿四歲林姓男子疑畏罪爬窗躲避查緝，不慎從十九樓跌落一樓人行道，送醫不治，據悉，林男涉及參與販賣未成年性影片的「SCP社群」案，該案被稱為「台版N號房」，林男疑擔任群內重要幹部，刑事局正釐清事發經過及官警有無疏失。

林多次以緊張為由 要求上廁所

據指出，林男與父親租屋同住，警方昨中午執行搜索拘提時，林父也在場，當時林男並未上銬，林多次以緊張為由，要求上廁所，最後一次如廁時，員警還有聽到沖水聲，沒想到林男卻從廁所窗戶爬出墜樓身亡。

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由於林男墜落處在漢生東路、區運路口的人行道，對面剛好是海山警分局，值班員警發現有人墜樓，立刻通報救護人員到場，林男全身骨折出血，經送往亞東醫院急救仍不治。

SCP社群 專門販售兒少性剝削影片

台中地檢署自二○二一年起，偵辦在通訊軟體Telegram販售未成年人性影片的「SCP社群」，「SCP社群」專門販售兒少性剝削影片，檢方查出，有意者只要付費，或者繳交一部「原創」的未成年人性影像，就可加入高級會員群組，用加密貨幣購買更多影片。

SCP群組 3年養出逾2百人群組

檢警查出，SCP群組三年內，滾雪球般養出一個超過二百人群組，群裡除性勒索少女取得的影片，還有其他會員自其他網站取得的兒少性剝削影片，以及會員和未成年人網戀誘騙的裸照，台中地檢署去年十二月偵結，清查出的SCP社群受害人高達八十六位；刑事局昨受檢方指揮偵辦該案後續，找出群組遺漏成員，才前往板橋逮人。

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