東港籍漁船外海失火！友船救人、海巡打火 幸無人傷

2019-03-06 15:19

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港籍「造福利號」漁船（CT3-5511）今天凌晨於鵝鑾鼻東南方112海里作業時傳出火警，所幸附近友船「泰億成號」救起船上5名船員，並在海巡署所派遣的南投艦到場救援，現正戒護返港。

「造」號於今天凌晨近5時通報巡署艦隊分署，指船上發生火災，1台籍、4印尼籍船員待援，艦隊分署立刻調派台菲海域巡弋南投艦前往救援，並增派恆春隊的35噸艦艇支援。

5點45分，艦隊分署再度獲報指「造」號附近的友船「泰億成號」已先將船上5人救起，但「造」船持續於海上燃燒，南投艦仍持續趕往現場。

南投艦於0930時抵達現場，「造」船火勢初步控制，由友船拖帶返回東港，船上5人均安。

不過，這起海上驚魂未平，南投艦持續跟隨戒護，於早上11時許再發現「造」號火勢復燃，所幸早已準備滅火設備，經滅火部署後，於中午12時再度控制「造」船船艏火勢，「泰」船得以繼續實施拖帶返港。

艦隊分署呼籲，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過SSB無線電與各地區漁業廣播電台通報，艦隊分署將立即派艦艇前往處理。

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