台中上千警力大掃毒警犬也建功！ 扣上億毒品羈押31人

台中市警局執行全國「第十波安居緝毒專案」，查獲各級毒品。（警方提供）

2024/03/19 14:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局自本月初至昨日為此，展開為期15天大掃毒，動員破千警力強勢緝毒，期間也帶同警犬到一家越南移工為主客源的夜店查緝，共查獲大麻、咖啡包等市價上億元毒品，也帶回製造、販賣、運輸等涉案毒犯193人，檢察官聲押31人獲准，展現「毒品零容忍」決心。

台中市警局執行全國「第十波安居緝毒專案」，期間自3月4日至18日止，針對幫派組織涉毒、潛藏社區中的毒品犯罪強力掃蕩及強化反毒友善通報網，期間共動員警力1025人次、執行742場次到高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查等強勢作為。

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期間市刑大接獲販毒情資，經多日追查埋伏，查扣毒咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、5700元及手機2支等相關證物，和平分局也在梨山工竂查獲大麻種植場，另第一分局與警犬隊、保大特勤中隊、移民署專勤隊組成專案小組，上周前往中區東協廣場一家夜店查緝。

該家夜店以越南籍移工為主，但私底下卻經營著非法毒趴活動，此次行動不僅動員大量警力，警犬Uhoo也在沙發等地嗅問出藏匿毒品，共查獲了122包K他命和54包毒咖啡包等證物，並逮捕了172名涉案人，且因人數太多，還動用大型警備車分四趟才分批帶回採尿偵辦。

市警局統計，專案期間共查獲137件、犯嫌193人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計99人，檢察官聲押32人，法院裁定羈押31人，查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲465株、毒咖啡包達2022包，查扣毒品市價上億元。

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警方查獲大麻種植場。（警方提供）

警方查獲大量毒咖啡包。（警方提供）

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