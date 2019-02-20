東港漁船驚傳海上喋血 漁業署：已請附近國家協助

2019-02-20 12:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕東港漁船穩鵬號今天凌晨疑似發生菲律賓船員持刀砍殺船員，並要求其他船員跳海，24人生死未卜，漁業署表示，船上船員是否安全還在確認中，先請台籍船長先穩定船上狀況，漁業署也已請附近國家和國搜中心提供協助。

漁業署副署長林國平表示，今天凌晨接到東港漁業電台通知，以衛星電話與船長連繫後了解穩鵬號船上狀況，監控中心接到訊息，穩鵬號上有菲律賓船員之間發生衝突、互相打鬥，位置在印度洋島國模里西斯路易港東北方1540海浬的公海上。

林國平指出，穩鵬號船上共有24人，包含船長在內台灣人3人、菲律賓籍10人，以及印尼籍11人，漁業署接到訊息後，由於船長目前情況安全，請船長協助穩定船上狀況，並聯繫附近船隻是否可提供救援，漁業署也從外交系統通知國家搜救中心和鄰近國家提供協助。

林國平說，台籍3人分別是船長、輪機長和觀察員楊文斌，依照國際規範需有觀察員負責船上漁撈行為和魚種紀錄，目前還在持續了解船上人員狀況。

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