我漁船「穩鵬號」海上喋血、船員落海 澳洲派遣軍機救援

2019-02-20 20:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」今（20）凌晨驚傳海上喋血事件，據傳造成1船員死亡、1船員重傷與其他船員被迫跳海，船上我國籍船長、輪機長及觀察員人身安全。外交部今天表示，澳洲已派遣軍機，並洽請鄰近商船「Stahla」前往，與我國籍漁船共同救援，到今天下午3時已救起4名菲律賓籍落海船員。

屏東東港籍的漁船「穩鵬號」今天凌晨驚傳菲律賓籍漁工發生械鬥，目前據傳1名船員死亡、1名船員重傷。漁業署說，據救起的外籍船員轉述，可能有10多名人員落海，至於「穩鵬號」漁船上我國籍船長、輪機長及觀察員等人員則被拘禁於機艙。

外交部及在事發海域鄰近國家的外館，在今天接獲漁業署緊急通報後，立即全力洽請相關國家政府協助營救，並獲澳洲洽請鄰近我漁船海域的外籍商船「Stahla」前往救援，該外籍商船與也在案發地點附近的我國籍「鴻福88號」漁船持續共同搜救，至今日下午3時已救起4名菲律賓籍落海船員。

此外，外交部並說，澳方並派遣軍機，已經於今天傍晚約6時趕抵現場參與救援，並將隨時通知我方相關進展。由於本案搜救工作仍在進行中，外交部及駐外館處將持續全力提供該船人員相關協助，並適時對外說明。

「穩鵬號」是255噸、ct6級的大型鮪釣漁船，船上共有24人，除了船長陳振茂、輪機長高信光和觀察員楊文斌等3名台灣人，另有菲律賓籍漁工10人、印尼籍11人，本月初離開模里西斯路易士漁港到印度洋作業。

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