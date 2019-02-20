穩鵬號喋血案逞凶漁工能力強 船東：可代理船長「揚繩」

2019-02-20 20:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港籍「穩鵬號」漁船，今天淩晨傳出在模里西斯海域發生外籍漁工口角後持刀弒工作夥伴的海上喋血事件，且還逼全船約15人跳海，船東陳勝富透過衛星電話越洋表示，該名持刀行凶的外籍漁工能力是菲籍中最為突出者，甚至還能代理船長進行「揚繩」工作，會憤而殘暴行凶，令人不解。

「穩」船雖設籍東港，但主要出沒於高雄港及現今作業海域，船東陳勝富說，剛案發時每40分鐘到1小時船長都主動聯繫回報，但昨天下午開始就有通無人接，令人掛心全船人員安危。

陳勝富轉述船長陳振茂說法，2位菲律賓船員見行凶者逞凶後從船艙跑到船長室求救，船長透過監視器畫面監看發現已有人倒地不起，也有人被威逼跳下海於海面載浮載沉，眼見漁工失控，船長想請同國籍漁工相勸，但無人敢靠近，船長用擴音器勸說絲毫未見效。

陳勝富說，「穩鵬號」1月23日從高雄港出發去新加坡裝魚餌、接船員，直接到印度洋作業。

陳勝富表示，該持刀殺人的菲籍漁工是首次聘請上船，但其之前在其它漁船工作時就曾接觸過，且因為他的工作能力強印象不差，後來透過仲介僱請上船，他果然也發揮能力，還能代理船長在休息時的工作，比如像延繩釣法中重要的「揚繩」階段，他也能代理，能力相當突出，是菲籍漁工評價極高者，為何會鬧出喋血風波，甚至一意孤行，實在令人不解。

東港漁業界人士表示，台灣的外籍漁工以印尼為最大宗，其次是越南再來菲律賓，一般來說是菲律賓漁工的能力及素質較高，會發生喋血案件令人納悶。

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