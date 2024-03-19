拒米其林匿名用餐評鑑 知名日式餐廳「磯勢」二審仍敗訴

知名日式餐餐「磯勢」拒絕米其林指南派員匿名用餐、評鑑，高等法院維持一審判決，仍認為米其林指南的評鑑，只要內容真實、無誤導性，應具有相當公益價值，受言論自由及出版自由的保障，未侵害其權益，仍判磯勢餐廳敗訴。（資料照）

2024/03/19 14:25

〔記者楊國文／台北報導〕知名日式料理「磯勢」餐廳，拒絕米其林公司以「秘密客」方式，匿名至該餐廳用餐，也不得在米其林指南上評鑑或推薦，提起「防止妨害所有權」事件訴訟，台北地院判磯勢餐廳敗訴，全案上訴後，高等法院採信一審見解，認為商業評論只要為真實、未誤導，即具相當公益價值，應受言論自由及出版自由保障，並無侵害磯勢餐廳權益，今仍判磯勢餐廳敗訴。還可上訴。

此外，在業界頗具名氣的中菜私廚「鍋氣（WOKHEI）」，一樣認為米其林評比餐廳不妥，另案提起相同訴訟，尚由北院審理中。

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律師楊代華於本案主張，「米其林指南」長期以單一評審標準對所有餐飲業者進行評價，並發佈評鑑結果，足以戕害餐飲業界創新與多樣性發展，且米其林甚至未提供得以表明拒絕參加評鑑的管道，就宣稱對所有餐飲業者進行評價並發佈結果，更會侵害餐廳及廚師的商譽及名譽。

楊代華強調，任何餐廳都有權決定提供何種態樣的餐飲與服務，更有權決定是否參加評鑑，然而，米其林未經餐廳及廚師同意，擅自派評審員至餐廳進行評鑑，已侵害餐廳及廚師的締約及營業自由，但去年9月去函米其林，至今都未獲回覆。

台北地院審理後，認為米其林指南所做的評鑑，不致使磯勢餐廳的權益受到侵害，其主張無理由，判磯勢餐廳敗訴。全案上訴高等法院。

高等法院指出，商業言論所提供的訊息，若內容為真，沒有誤導，以合法交易為目的，而有助於消費大眾作出經濟上的合理抉擇者，即具公益性質，應受憲法言論自由及出版自由的保障，當事人不得以締約自由、營業自由或其個人名（商）譽或自我實現為由加以以限制。

高院審理認為，米其林指南刊載內容，是針對可受公評之事做意見表達，其評論意見是否適切，得由讀者自行判斷，乃言論自由及出版自由保障之範疇，而且米其林指南刊載餐飲資訊，可提供社會大眾消費決策的參考，也是餐飲產業發展選擇的指標，亦可達到飲食文化世界交流之功能，因此，米其林指南透過評審員以匿名方式，由普通消費者角度，前往各城市擇取的餐廳消費，進而刊登其評選推薦的餐廳於米其林指南內，除了個人商業利益外，兼具有相當公益價值，並無施用詐術侵害磯勢餐聽或強制簽約情形，仍判磯勢餐廳敗訴。還可上訴。

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