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    拒絕米其林評鑑 日料名店「磯勢」提告敗訴

    磯勢日本料理。（資料照）

    磯勢日本料理。（資料照）

    2021/11/05 17:28

    〔記者溫于德／台北報導〕知名日式料理餐廳「磯勢」，拒絕米其林公司以「秘密客」方式評比餐廳，並要求不得派員至餐廳用餐，也不得在米其林指南尚上評鑑或推薦，由所屬瑞慧日餐飲公司委託律師楊代華提告，台北地院今判瑞慧敗訴；可上訴。

    另間在業界頗具名氣的中菜私廚「鍋氣（WOKHEI）」，同樣認為米其林評比餐廳不妥，另案提起相同訴訟，尚由北院審理中。

    楊代華於本案主張，「米其林指南」長期以單一評審標準對所有餐飲業者進行評價，並發佈評鑑結果，足以戕害餐飲業界創新與多樣性發展，且米其林甚至未提供得以表明拒絕參加評鑑的管道，就宣稱對所有餐飲業者進行評價並發佈結果，更會侵害餐廳及廚師的商譽及名譽。

    楊代華強調，任何餐廳都有權決定提供何種態樣的餐飲與服務，更有權決定是否參加評鑑，然而，米其林未經餐廳及廚師同意，擅自派評審員至餐廳進行評鑑，已侵害餐廳及廚師的締約及營業自由，但去年9月去函米其林，至今都未獲回覆。

    楊代華認為餐飲不應存在單一評價標準，「磯勢」不希望餐飲經營或廚師潛能受限於米其林評鑑制度。

    法官詢問米其林委任律師雙方有無和解可能？為何至今未回覆磯勢餐廳？

    律師表示，雙方至今未談過和解，並反問為何要回函？米其林沒有義務，並質疑磯勢餐廳從2006年起經營至今，為何去年才發函拒絕接受評鑑。

    「磯勢」拒絕米其林以秘密客方式評比餐廳，委由律師楊代華（左二）提告。（資料照）

    「磯勢」拒絕米其林以秘密客方式評比餐廳，委由律師楊代華（左二）提告。（資料照）

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