拒米其林評鑑提告敗訴 知名日料「磯勢」：將上訴

日料餐廳「磯勢」拒米其林指南評鑑，提起民事訴訟，今獲判敗訴；磯勢不服判決結果，將上訴。（資料照）

2021/11/05 22:46

〔記者溫于德／台北報導〕知名日式料理餐廳「磯勢」，拒絕米其林指南評鑑，發律師函卻未獲回應，提起民事訴訟。台北地院認為，米其林指南就可受公評之事提出看法，另是否奉米其林指南標準為圭臬視磯勢而定，且秘密客短暫停留餐廳不會妨害餐廳設備器材動產所有權或有占用之虞，昨判磯勢敗訴。磯勢不服將上訴。

磯勢表示，本案涉及憲法保障權益的輕重權衡，需要有突破窠臼的勇氣，餐廳對於北院判決深感遺憾，為捍衛餐廳說「不」的權利，將上訴高等法院。

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位於北市松山區健康路巷弄內的磯勢，雖無招牌，但餐廳只使用日本食材，主廚也是日本人，加上餐廳位置隱密性高，吸引許多名人前往用餐。

磯勢所屬瑞慧日式餐飲公司主張，磯勢有權決定何人可以入內用餐，並使用相關家具、設備，而瑞慧經營磯勢的理念就是給予廚師自由揮灑空間，不要受到任何權威獲評或評鑑標準拘束。

但米其林指南派秘密客藉由不透明評鑑程序以單一標準進行評鑑，經發函米其林法國總部不得派員評審仍未獲回應，才提本件訴訟，要求米其林不得指派米其林指南評審員至磯勢用餐或進行評鑑工作，以及米其林指南不得提及任何有關評鑑或推薦磯勢的內容。

米其林解釋，米其林指南是將評審員體驗餐飲服務結果，彙整成評論與心得供消費大眾參考，且美食評論雖為商業言論，但出發點是為促進不同文化交流，應受到保障，加上米其林指南內容均採正面用語，不會對餐廳造成任何名譽損失。

北院認為，磯勢提供消費者餐飲服務以賺取利潤，所以餐點、服務、用餐環境氛圍等，均屬可受公評之事，且磯勢未來若真的列入被米其林指南，記載的也是優點和特色，不會損及商譽。

北院也指，米其林指南並未限制或強制磯勢營業方式或餐點製作，不會侵害營業自由，又米其林指南在市場上雖極具影像力，但終究是私人公司所發行的意見，並未壟斷餐廳評論市場，對磯勢也無物理或法律上的強制力，是否要奉米其林指南標準為圭臬，視磯勢而定。

北院並指，秘密客前往磯勢用餐，僅是短暫停留，並未將磯勢店面全部或一部移入自己管領，也不至於破壞磯勢所有設備器材等動產，因此，不會妨害磯勢設備器材動產所有權或有占用之虞，判磯勢敗訴。

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