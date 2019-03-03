投資美國石油可賺大錢？！桃園老董被詐500萬元

2019-03-03 12:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕「假投資詐騙」老梗又出現了，桃園市65歲王姓老董透過友人介紹，搭上某財富投資網站的經理，對方吹噓投資美國石油原油標的可賺大錢，王男前後付出500萬元，當看到紙上獲利要贖回時，對方卻人間蒸發，這才知道全是一場騙局。

據了解，王男經商有成、資本雄厚，日前被不太熟的朋友輾轉介紹另名曾姓友人，對方稱曾姓友人在某財富投資網站擔任經理，有低投資高獲利的美國石油原油投資標的，曾姓友人甚至偽造假文件告訴王男獲利可觀，請王先生不斷加碼。

王男前後臨櫃匯款及當面交付超過新台幣500萬元，直至王男收到的獲利報表已超過2,000萬元，向曾姓友人表達想贖回時，透過該網站操作雖顯示提交成功，卻無任何資金存回自己的帳戶，該網站的資金紀錄顯示0元，王男欲聯繫曾姓友人求助時，沒想到各項管道均被封鎖，才驚覺被騙。

刑事局呼籲，對於自己不擅長的投資領域，投入資金前應三思而行，勿相信親友的「內線消息」，尤其男女朋友或不熟友人推薦的投資、使用LINE等網路通訊軟體聯繫交易過程，甚至捏造海外資金流向證明，都應慎防假造文件，警方提醒，沒有穩賺不賠的投資標的，透過正規投資管道並有合法監管平台才有保障。

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