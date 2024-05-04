新官上任！美軍新任印太司令就職 四連嗆中國印太擴張野心

美國新任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo，見圖）3日就職，直指中國印太擴張野心集「非法、脅迫、侵略、欺騙」（ICAD）於一體。（法新社）

2024/05/04 11:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）3日正式於夏威夷就職，並在典禮上直指中國在印太侵略性的擴張是集「非法、脅迫、侵略、欺騙」（ICAD）於一體的行徑。

綜合外媒報導，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在夏威夷當地時間3日（台灣時間4日清晨）正式接棒前任司令阿基里諾（John Aquilino）就職。

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帕帕羅在典禮中引述菲律賓參謀總長、陸軍四星上將布勞納（Romeo Brawner）指出，中國在印太侵略性的擴張已不適合用「灰色地帶」戰術來形容。

帕帕羅說，「我的菲律賓朋友布勞納將軍已為『灰色地帶』重新命名了，這個詞聽起來太無害、軟弱」。他指出，中國在印太地區擴張的野心，應該跟俄羅斯、北韓及所有極端暴力組織一樣，用「ICAD」來指涉。

帕帕羅所謂「ICAD」，即是非法性（illegal）、脅迫性（coercive）、侵略性（aggressive）及欺騙性（deceptive）的英文首字縮寫。

此外，帕帕羅宣示，印太司令部與盟友合作，將聯合防護基於國際規則秩序之和平，對抗並拒絕所有破壞和平的意圖。

《日經》指出，帕帕羅所接掌的印太司令部，是美國歷史最久、規模最大，且可能是美軍6個作戰司令部中最為重要的支柱，職掌自夏威夷至印度的美軍部署，主要任務是威懾中國。

帕帕羅接任前司令阿基里諾（John Aquilino，圖中右）接掌美國歷史最久、規模最大，且可能是美軍6個作戰司令部中最為重要的印太司令部，主責威懾中國擴張。（法新社）

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