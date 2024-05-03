被通緝貴婦奈奈男友母親今遣返回台 所涉案情曝光

網紅「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真，今被押解回台。（記者朱沛雄攝）

2024/05/03 10:44

〔記者溫于德／台北報導〕被士林地檢署通緝的「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真，今天清晨從加拿大被押解回台，據悉，黃林麗真雖未涉入「杏立博全」10億吸金案，卻被控假藉捐錢蓋廟向陳男借款400萬元，再把這筆錢供給另一名兒子、有超跑達人之稱的黃博鴻，做為個人投資，黃林麗真因此挨告詐欺，且因傳拘無著而被通緝。

據了解，身為佛教團體成員的黃林麗真，13年前向陳男聲稱要替佛教團體接班上師建造在台的住處而需資金，從陳男處取得400萬元，並要求把這筆錢匯到黃博鴻的帳戶內。然，陳男多年後才得知這筆錢被挪為他用，決定控告黃林麗真與黃博鴻刑法詐欺罪。

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黃博鴻到案坦承用400萬進行個人投資，但否認犯詐欺罪並解釋，當時母親跟他說這筆錢先匯進他的帳戶，是建廟基金，但錢不會立刻用到，他便找陳男商量，詢問錢可否先借他進行投資，男子跟他說只要付利息就好，他便開立支票給陳男，並已兌現其中4張利息支票。

黃博鴻進一步解釋，他一路以來已陸續還款235萬元，陳男卻以年息6%計息，還指他尚欠328萬元，他無法接受才沒有繼續還錢，後來陳男向法院聲請支付命令，經雙方當庭調解，以170萬元達成和解。

士檢就黃博鴻挨告部份偵查完畢後，認為屬民事糾紛，對他處分不起訴，然同案被告黃林麗真因屢傳未到，並認黃林麗真若真為蓋廟而借款，大可要陳男把錢直接匯進黃林麗真或佛教團體的帳戶，為何要匯進與佛教團體關係不深的黃博鴻所有帳戶。

然士檢並考量黃林麗真已逃亡國外，決定對她發布通緝。但她今天清晨已被押解回台，第一站先前往調查局台北市調處確認人別，第二站再送回士檢歸案，並可能由承辦檢察官就她所涉詐欺案進行訊問。

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