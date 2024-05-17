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祭祀公業土地分割案涉收賄 前和美鎮長阮厚爵收押

國民黨籍彰化和美鎮前鎮長阮厚爵，任內涉一起祭祀公業土地分割收賄案，檢方聲押獲准。（資料照）

國民黨籍彰化和美鎮前鎮長阮厚爵，任內涉一起祭祀公業土地分割收賄案，檢方聲押獲准。（資料照）

2024/05/17 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨籍彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵，任內涉嫌一起祭祀公業土地分割收賄案，彰化地檢署十五日展開搜索，帶回鎮公所四名課員、姚姓司機及經辦祭祀公業土地的相關成員共十四人，檢方訊後認定阮男與在土地變更案居中協調的賴姓男子，涉犯貪污罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，聲請羈押禁見兩人獲准；昨召開羈押庭後，姚姓司機獲十萬元交保、公所課員請回。

分割案過關 傳透過司機收回扣

全案起於鎮內有一塊祭祀公業土地進行分割，因為土地利益龐大，有多方人馬角力，其中一方找上鎮長後，案子就過關；事後有派下員爆料自己根本沒蓋章，為何分割案能通過？隨即傳出阮透過姚姓司機擔任白手套，向派下員收取數十萬元回扣，讓分割案過關。

五十四歲的阮厚爵是國民黨前縣長阮剛猛的姪子，二○○五年當選縣議員，之後連任，二○一四年當選和美鎮長，之後亦連任，去年再代表國民黨參選彰化縣第一選區立委，但不敵對手民進黨的陳秀寳。

叫囂民代、嗆派出所長 爭議多

阮厚爵行事作風頗多爭議，他曾經帶著有毒品、殺人案前科的小弟，一臉兇狠地前往一位前民代家中叫囂，後來即傳出是因土地利益糾紛，教唆手下向對方施暴，前民代畏懼其勢力未吭聲；阮男前年和朋友到KTV唱歌，違反當時防疫規定在路邊抽菸，警方勸阻時他仗著自己是鎮長，怒嗆帶隊所長；去年底也曾率眾找上前民代，嗆聲要把對方從家中拖出來打等。

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