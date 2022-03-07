貴婦奈奈一家跑了！診所醫糾判賠838萬 恐由麻醉師先扛

網紅「貴婦奈奈」與丈夫黃博健、公公黃立雄捲款潛逃，至於黃立雄、黃博健父子經營的醫美診所「杏立博全」違反醫療常規導致一女子喪命，台北地院上月判黃姓父子與胡姓麻醉師應連帶賠償女子家屬838萬多元。（資料照、臉書，本報合成）

2022/03/07 19:45

〔記者溫于德／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」本名蘇陳端，其丈夫黃博健經營的醫美診所「杏立博全」2018年11月惡性倒閉，夫妻捲款10億元潛逃加拿大，導致債權人催討無門，另有一名何姓女患者曾赴診所接受減脂手術後死亡，家屬向黃博健與其父黃立雄、胡姓麻醉師提告求償1913萬多元，台北地院判3人應連帶賠償838萬多元，但黃姓父子滯留海外，這筆838萬多元恐由麻醉師先扛。

何女家屬主張，何女於2016年10月19日赴診所接受腋下除毛、陰部除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，胡姓麻醉師術前卻未依醫療常規，卸除何女水晶指甲，導致何在療程實施中發生唇色略白及膚色異常現象、血氧飽和度的探測數值持續降低，即便療程結束仍昏迷不醒，診所見狀也僅提供鼻腔通氣道。

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家屬說，晚間8時45分，已經是療程結束完成3小時後，診所才開始為何女進行插管，並於10分鐘後送往台大醫院急救，但何女的瞳孔當下對光線已幾乎沒有反應，後經搶救仍於隔月8日身亡；家屬認為，胡姓麻醉師與診所經營人黃博健、黃立雄應負起賠償責任，求償精神慰撫金、扶養費等共1914萬多元。

黃博健、黃立雄解釋，何女進行本次療程前，已3度於診所接受醫美手術，並主動要求進行舒眠麻醉，均無異狀，而診所已設置必要生命跡象監控設備，否認相關疏失。胡姓麻醉師則說，在一般整形診所，不卸除水晶指甲符合診所常規處置方式，另手術過程中相關急救與監測措施均符合醫療常規，同樣認為免賠。

北院根據醫審會鑑定得知，水晶指甲可能會影響手指型血氧探測計的準確度，且麻醉時要求病人應先行卸除水晶指甲並不難，故認定胡男違反麻醉操作的醫療常規，應負起賠償責任，至於診所負責人黃立雄與合夥人黃博健也應負起連帶責任，日前判3人應連帶賠償何的父母、何夫、何的2名小孩共838萬多元，可上訴。

網紅「貴婦奈奈」（右）與丈夫黃博健（左）、公公黃立雄捲款潛逃，至於黃立雄、黃博健父子經營的醫美診所「杏立博全」違反醫療常規導致一女子喪命，台北地院上月判黃姓父子與胡姓麻醉師應連帶賠償女子家屬838萬多元。（資料照）

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