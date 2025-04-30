首波梅雨鋒面將來襲 氣象專家：下週3道鋒面恐天天下雨

氣象專家預告，今年首波梅雨鋒面即將到來，有專家更指出，下週將有3道梅雨鋒面影響到台灣天氣，甚至「可以叫做梅雨鋒面週！」目前預估雨可能會連下一整週，天天下雨的機會相當高。（資料照）

2025/04/30 08:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日各地天氣大致晴朗穩定，不過氣象專家預告，今年首波梅雨鋒面即將到來，有專家更指出，下週將有3道梅雨鋒面影響到台灣天氣，甚至「可以叫做梅雨鋒面週！」目前預估雨可能會連下一整週，天天下雨的機會相當高。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日氣溫續升，各地晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大；午後山區偶有零星降雨的機率。明日微弱鋒面掠過北部，下午起雲量增多、北台灣及中南部山區轉有局部短暫降雨的機率。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，預估週五好轉為多雲時晴，天氣偏暖；花東及午後山區偶有局部降雨的機率。週六、下週日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，台灣附近水氣多，大氣不穩定，常有對流發展，尤其午後陸地上發展得更強，應注意其伴隨的陣雨或雷雨。

吳德榮說明下週一不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下週二、三「梅雨季」第1道「移動性鋒面」通過，轉有局部陣雨或雷雨。下週四、五鋒面漸遠離，天氣好轉，但仍有「熱帶擾動」外圍水氣，是否產生間接的影響？需持續觀察。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，未來10天「熱帶擾動」大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉。至於最新美國模式模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。兩者模擬路徑及環流型態雖不同，但都不利於在未來10天內形成、冷暖氣團對峙的「梅雨滯留鋒」。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，下週（5月4日至10日）共計有3道梅雨鋒面會影響到台灣天氣，分別為4日至6日，以及8日至10日間。由於水氣增多，加上環境大氣不穩定，目前預測，雨可能會連下一整週、天天都下雨的機會相當高。

「林老師氣象站」預估，屆時西部地區降雨將會是最為集中且連續的。由於梅雨鋒面上常會伴隨有中小尺度的對流天氣系統，也易肇致局部地區的陣雨或雷雨、強勁陣風甚至冰雹等劇烈天氣現象的併生，因此，不管是短延時強降雨或是長延時強降雨的天氣型態，都要特別留意預警調度與防災整備。

「林老師氣象站」發文指出，下週（5月4日至10日）共計有3道梅雨鋒面會影響到台灣天氣，分別為4日至6日，以及8日至10日間。由於水氣增多，加上環境大氣不穩定，目前預測，雨可能會連下一整週、天天都下雨的機會相當高。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法