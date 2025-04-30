錯錯錯！醫師投書「刺胳針」稱健保將崩 中國附醫認3錯申請撤稿

中國附醫今天發出聲明對於院內醫師在「刺胳針」投書，引用資料錯誤、並以錯誤的論述與結論誤導讀者、嚴重違背科學精神及論文寫作原則，已正式去函要求該期刊撤稿。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/30 08:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、許漱白投書國際期刊「刺胳針」（The Lancet），直指台灣健保體系處在崩壞邊緣，除台大醫院院長吳明賢直言「錯誤百出」，衛福部長邱泰源昨也強調該投書錯誤引用資料，將致函期刊澄清，中國附醫日前認錯道歉，強調會更正申請，但風波持續延燒，今天（30日）指出，經醫院醫學倫理委員開會認定錯誤，已去函請「刺胳針」撤稿。

中國附醫今早表示，倫理委員會今日主動召開會議，檢視這篇4月26日刊登於「刺胳針」的讀者來函，一致認定引用資料錯誤、並以錯誤的論述與結論誤導讀者、嚴重違背科學精神及論文寫作原則，因此已正式去函要求該期刊撤稿。

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中國附醫該篇投書錯誤引用長庚醫院發表數據，錯誤描述台灣新冠住院病人死亡率58.2%，林口長庚醫院前日也發聲明強調，該院原發表論文所述是指重症病人中Omicron病毒株佔比為58.2%，這數字卻被引用為新冠肺炎死亡率，為明顯的錯誤。

該篇投書中的數據錯誤，邱泰源日前也強調台灣在Omicron流行期間的死亡率僅0.16%，甚至低於日本同期的0.2%，不是投書所指的58.2%；護理人力部分，台灣每萬人口有83位護理師，也非投書所稱的62位，雖然仍有努力空間，但在人力水準上屬於全球前段班。

奇美醫院加護病房醫師陳志金也在臉書發文直指這是是「一篇引用錯誤數據的投書」，該文章引用台灣媒體的幾篇報導，談急診壅塞、官員的不當言論、護病比、護理離職潮、薪資、COVID住院死亡率，然後結論「台灣健保瀕臨全面崩潰」，他說，作者是中部某醫學中心的一名內科住院醫師，認為該文「沒有提出任何具有實證等級的研究成果，只能當成實證等級最低的『專家意見』，參考就好。

中國附醫發聲明指醫院倫理委員去函「刺胳針」要求撤稿。（中國附醫提供）

奇美醫院醫師陳志金日前在臉書發文直指這篇中國附醫醫師投書「刺胳針」的讀者投書是「一篇引用錯誤數據的投書。」（翻攝自臉書）

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