2個月阻詐3000萬 新北市刑大呼籲：不要再被騙了

2019-02-28 00:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕2個月攔下3000萬！詐騙案件頻傳，在都會區尤其誇張，不少民眾被詐騙集團耍得團團轉，新北市刑警大隊有鑑於此，反詐騙宣導，刑大統計，今年1月1日至2月25日，有賴銀行、超商等單位配合警方反詐騙，總共已攔截下近3000萬元，這些阻詐有功的店員、行員們也接受了市長侯友宜的表揚。

刑大準確統計，108年1月1日至2月25日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣2982萬餘元，近來易遭詐騙手法多為猜猜我是誰詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人接獲詐騙集團來電，要民眾猜出對方身分，藉此假冒親友要求借款，所幸被害人臨櫃匯款時，金融機構行員積極進行關懷提問，詢問被害人匯款對象身分並察覺有異，收款帳戶名與被害人所述友人不同，發現疑似遭詐騙，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項成功。

刑大大隊長黃建榮說，民眾切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員關懷提問時，勿聽從歹徒話術，應確認匯款用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免自身鉅額財產損失，新北警會持續與轄內警民合作，並加強打擊詐欺犯罪力道。

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