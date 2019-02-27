獨家》20年涉詐上千人 橫行北台灣裝潢詐騙老手栽了

2019-02-27 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原名江盈均的男子江志堅，在北台灣招攬多個室內裝潢工程，卻捲款潛逃，經桃園、台北、新竹檢方起訴，連法官都注意到Mobile01討論區還有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」的大量PO文，新竹地院認定江男犯案多次，確有詐財意圖，依詐欺罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。

判決書指出，原名江盈均、去年10月才改名的江志堅（49歲）在2011到2014年間，因多起室內設計裝修工程經業者以詐欺罪名向地檢署提告，網路平台也對他多所批評，江男認為業主若知他的本名，就不會跟他簽約，於是以假名「許志遠」及非自己經營的「鎮東室內設計」名義，在591租屋網裝修部門網路平台上招攬室內設計裝修工程。

新竹市鍾姓婦人房屋急需翻修，與江男接洽，簽下工程合約，約定工程價為65萬元，包括拆除、泥作、水電與木作工程等。

簽約後，江男陸續以支付下游包商工資與材料款項為由，要求鍾婦提前支付工程款，鍾婦陸續匯款59萬5000元。

事後江男拿到錢卻未拿給包商與廠商，以致水電、泥作等包商拒絕繼續進場施作，工程進度完全停擺，鍾婦數次催促，江男均置之不理，鍾婦才知受騙。

江男庭訊時矢口否認詐欺，聲稱鍾婦一直追加工程及臨時修改工程，他還一直幫她墊錢，造成虧損很多，才沒有完成。

然而法官調查發現，工程並無大幅變更、追加情形，鍾婦已經付了9成工程款，工程進度卻遠低於9成，因此不採信江男說詞。

法官發現，2011到2012年間，有多起案件與本案相類似、由江男承攬裝修工程，要求業主提前支付工程款，事後卻拖延長期未進場施工，遭桃園檢方起訴，但院方認為是民事糾紛而判無罪。2014年間，江男又以「蔡世誠」假名，謊稱是「田園室內設計工程」室內裝潢設計師，對外承攬多起裝修業務，又以同樣手法拿錢不進場施工，遭業主與多名廠商提告，遭台北檢方起訴。

事後網路平台Mobile01居家討論區還有「全力召集江盈均、蔡世誠設計師受害業主、工班」PO文，根據自救會成員提供資料，此人已行騙20年以上，鑽法律漏洞、受害者上千人。

法官認為，如果被害人知道江男的本名與評價，根本不可能會跟他簽約，甚至對水電商因未告知自己真名，導致對方求償無門，在在證明他沒有意履約，主觀上確實具備詐欺取財意圖，因此依詐欺取財罪判刑10月，犯罪所得59萬5000元沒收。

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