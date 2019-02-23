詐騙老梗「ATM解除分期付款」騙走醫師135萬元

2019-02-23 17:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙集團「ATM解除分期」詐騙老梗又得逞，一名開業醫師誤信老梗，依指示到ATM輸入「訂單號碼」等數字，就這樣被騙走台幣135萬元，損失慘重。

警方指出，45歲陳姓醫師日前在蝦皮商城購物，沒多久接到就接到賣家來電稱，陳醫師購物的訂單，因系統作業疏失重複扣款，會協助通知銀行處理。

隨後另1名假冒銀行客服來電，要求陳姓醫師前往超商ATM輸入「訂單號碼」跟「取消代碼」。

陳醫師未進一步查證，依指示輸入，殊不知「訂單號碼」其實是轉帳繳費帳號，「取消代碼」其實是繳費金額。

接著又有名男子來電以系統故障為由，指示陳醫師買遊戲點數、ATM無摺存款等方式「回充」款項，陳醫師就這樣被騙走135萬元，損失慘重。

警方指出，近年「ATM解除分期扣款設定」始終位居詐騙手法排行榜前3名，歹徒盜取民眾網路交易個資後，會冒充業者及銀行人員打電話行騙，民眾使用各種電子商務服務時，一定要有個資可能外洩的風險觀念，若接到陌生電話，切勿因對方能說出自己網購交易紀錄就輕信對方身分。

警方指出，民眾若聽到「誤設為分期付款」、「誤設為重複訂購」、「會員等級設定錯誤導致多扣會費」等詐騙關鍵字就要提高警覺；此外，ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙。

基隆市警察局提醒，詐騙集團會竄改手機來電顯示號碼，民眾可從手機來電顯示號碼開頭有沒有「+」字號加以分辨，有「+」號者代表發話地點在國外，對方若自稱是國內業者或銀行人員，明顯就是詐騙，要小心求證以免上當受騙，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線。

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