臉書詐騙案暴增6天近百件 警方提新「四不」教你防詐

2019-02-22 10:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕臉書購物高風險，折扣降價攏是假！

近來臉書社群網站頻傳網購詐騙案，詐騙集團冒用好友個資，在網路販售折價商品，再以「限時搶購」等話術，誘騙被害人上當。基隆市警方呼籲民眾，堅持「四不」原則，就能避免荷包大失血。

劉小姐本月中旬瀏覽臉書時發現，好友刊登「通訊行開幕促銷iPhoneXs限量5支，一支只要 2萬元」的內容，以為撿到寶，透過臉書聊天室詢問該訊息是否屬實。

該名好友不僅向她掛保證，還告訴她數量有限、要買要快，同時提供通訊行的LINE與ID，要劉女加入直接跟對方詳談。

殊不知劉女友人的臉書帳號已遭詐騙集團冒用，劉女不知不覺，一步步掉入詐騙集團設下的陷阱。

劉女依指示加入通訊行LINE詳談交易後，詐騙集團再以「活動只限當日，如果沒有先匯款預定，機會就要讓給下一個客人」等話術，讓劉女信以為真，馬上匯款，直到苦等多日未收到手機，對方又已讀不回，才知受騙。

基隆市警局刑警大隊指出，165反詐騙諮詢專線公布高風險網路交易平台，其中2月11日至17日，臉書詐騙案件就高達97件。

警方指出，FB、Line購物平台有四個「不」，不知道聊天對象不買、不知道真實買家不買、不知道寄來商品是什麼不買、不知道匯款後是否收到貨品不買等「新四不」，就能避免荷包失血。

基隆市警察局刑警大隊長張文源呼籲，臉書不是網路購物平台，沒有任何交易安全機制，隱含極大交易風險，建議消費者選擇具有第三方支付服務的網購平臺購物，透過資金暫留機制，獲得保障，避免透過臉書、LINE等非網購平台私訊購買。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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