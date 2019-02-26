罩床單坐輪椅上法院 「騙扁少年」黃琪病奄奄氣若游絲

2019-02-26 17:56

［記者張文川／台北報導］曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）近年接連使詐被捕，3年前出獄後，又涉詐騙車商免費試駕Audi A8旗艦轎車，又冒充國泰第三代蔡佳玲向凱基證券「拗」期貨交易手續費優惠，被控詐欺、偽造私文書等罪；台北地院今再次開庭，他仍自稱中風，全身罩著被單、由律師推著輪椅進出法院，法庭內答話時氣若游絲，大多保持沉默；辯護律師說，因無法和黃琪溝通，無從幫忙答辯，要聲請對黃琪做身心鑑定，若法官駁回聲請、決意要繼續審理，律師就要主動解除委任。

黃琪母親去年12月18日開庭時以輔佐人身分到庭協助，但今天卻未請假也未到庭，法扶指派的辯護律師郭上維解釋，黃母不適應媒體陣仗，不敢來法院；法官庭訊後諭知3月16日再開庭，黃琪、黃母都應到庭，若不到庭，將拘提。

25歲黃琪在庭訊時，答話有氣無力，身分證沒有帶，身分證字號、地址都說忘記了，還宣稱沒有電話，其餘問答大多保持沉默，偶爾點頭表示同意或沒有意見；律師郭上維指出因無法和黃琪溝通，無法確認答辯方向、對證據能力的意見、要請法官調查什麼證據，因此無從替黃琪表達任何意見。

郭上維去年底曾以黃琪疑患「腦灌注異常、暫時性腦缺血」等症狀，聲請停止審判；但合議庭認為，2家醫院都僅診斷「疑似」，且黃琪就診時意識正常，可進行日常生活活動，又未接受醫師建議進一步篩檢輕度知能障礙，也未追蹤檢查疾病，難以認定黃琪無法為自己答辯，上月裁定駁回。

郭上維今天向法官表示，要聲請對黃琪做身心鑑定，若鑑定結果仍認為黃琪適合繼續審理，他將請求解除委任。法官未置可否。

黃母去年12月庭訊時說，她本身也不好過，每天要打4次胰島素，吃飯都有問題，前年兒子回新北蘆洲與她同住，說自己快中風了，卻不去看病吃藥，她被兒子拖累很多年，「我好想和他斷絕母子關係，自私地盼望兒子去死好了」，又轉向黃琪說：「你不要再害我了…我希望你死掉算了！或者我們兩個一起去死！我受夠了！」黃琪聞言激動得在輪椅上顫抖、搖晃身體哀嚎：「我不要死！我不要回家！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/