替美軍將領未婚夫做善事？ 婦人差點變成詐欺犯

2019-03-01 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕侯姓婦人2017年間匯出6.7萬美金（約台幣202萬），想幫助敘利亞難民，但她事後覺得遭騙，提告詐欺，警方查出收款帳戶是一名吳姓婦人所有，但吳婦堅稱是為了幫助她的未婚夫、美軍將領「Jordan」管理非洲迦納的孤兒院，並非詐騙；新北地檢署調查後也認為，吳婦可能被詐騙集團所騙，處分不起訴。

侯婦指控，2017年3月間，一名網友向她搭訕，聲稱自己是聯合國派駐德國的醫師「David MacDaniel」，將前往敘利亞難民營救助，但因安全性而想與聯合國解約，此勢必支付違約金，由於他的經濟能力不足，希望她可幫忙。

侯婦認為，幫助對方就有更多難民受幫助，陸續匯款美金67300元到「David MacDaniel」指定的帳戶，但事後覺得遭騙因而報警。

警方查出，帳戶是60多歲吳姓婦人所有，且款項被分成10多筆小額款項，由吳婦的7名友人透過凱基銀行「MoneyGram速匯金」服務匯往迦納。

但吳婦堅稱，她的未婚夫「Jordan」是美國的將軍，派駐在迦納，同時擔任聯合國設在迦納的孤兒院執行長，因孤兒院經營困難，需各界捐款，但很難找到中轉銀行可匯款至迦納，未婚夫便請她協助，向凱基申請外幣帳戶，透過凱基銀行的「MoneyGram速匯金」，幫他收受各界善款，並換匯成新台幣後，再匯往迦納，不過「MoneyGram速匯金」有每人單日匯款金額上限，她才請另外7名親友協助。

檢方調查發現並無「Jordan」其人，不過，從吳婦所提供的對話紀錄等資料、親友證述等證據，判定吳婦應是被所謂的詐騙集團所騙，誤認自己在協助未婚夫做善事、救濟非洲孤兒，處分不起訴。

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