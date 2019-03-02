未成年詐欺犯飆升 詐騙集團用完就丟

2019-03-02

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團車手有年輕化趨勢，據警政署統計，10年內，12至17歲的詐欺犯人數增加一倍。警方分析，年輕車手涉世未深，易使喚且酬勞偏低，再加上「替代性」高，車手一旦被抓，詐團就把他們當免洗筷，用完就丟。

據統計，12至17歲的詐欺犯，2009年619人，2018年增至1408人；18至23歲的詐欺犯，2009年5774人，2018年增至7543人。

刑警指出，年輕詐欺犯多半是詐騙集團的車手，詐團組織中，車手的位階最低、獲利最少、風險最高；不少詐團為躲避追查，還會要求中南部車手北上領錢，車手工作可說是「錢少、事多、離家遠」。更糟的是，一旦車手被抓，老闆躲在幕後，全由車手自己承擔刑、民事責任。

警方表示，許多青少年涉世未深又急著打工賺錢，詐騙集團看準此點，對外謊稱招募「快遞員」，還告訴這些青少年，只要「轉交包裹」就能賺錢，年輕人若無警覺，一旦當了車手落網後，不僅緊接而來的刑責和賠償鉅款讓人欲哭無淚，自己的未來人生也幾乎一舉盡毀。

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