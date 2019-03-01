韓國「漁夫」假問路真神棍 去旅遊絕對不要跟這兩人說話！

2019-03-01 16:57

〔影音新聞／綜合報導〕在台灣鬧區街上不時可以看到有人假借問路、義賣、幫忙打氣等理由攔下路人，之後強迫推銷詐取金錢的情況，這些人在網路上被戲稱為「漁夫」。在韓國也有類似的手法在鬧區橫行，這些人兩兩一組更是打著宗教的名義來進行詐財。他們是韓國惡名昭彰的「大巡真理會」，比較為人所知的名字他們早期的搭話起手式：「你了解道嗎？（도를 아십니까？）」。現在他們雖然已經不會用這句話來向路人搭話，但仍無所不用其極的用各種方法攔住路人，只要路人停下來跟他們說話了，他們話題一轉馬上變身算命師，用話術來鑽人心中的漏洞。等到他們覺得路人完全掉入陷阱，就會將人帶回自己的地盤，舉行「驅邪祭祀」並且要求高額付款。現在他們更將魔手伸向外國人，打著教人韓國文化的名義，繼續進行詐財。不要受騙的方法就是完全不要搭理他們，如果沒有自信無視他們最好結伴同行，因為他們只會盯上落單的路人。下次去韓國旅遊的時候，記得提高警覺小心不要被纏上囉！

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