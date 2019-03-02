網路交友挨詐 近8成是女性 平均年齡55.7歲

2019-03-02

〔記者王冠仁／台北報導〕保七總隊第一大隊統計，去年攔阻156件詐騙案，有103件是假軍官、假富商、假醫生等網路交友詐騙。網路交友詐騙雖然單筆金額低，然一旦被害人受騙，詐團就繼續掰理由行騙，累積的被害金額十分可觀。

網路交友感情詐騙，多是詐團假扮外籍富商、聯合國軍官、醫生等多金職業，盜取帥哥照片化身「高富帥」，再透過臉書、通訊軟體、社交網站隨機與民眾接觸。

一旦有人上鉤，詐團就以噓寒問暖、聊天談心等柔情攻勢博取被害人信任，還會運用渴望來台與被害人共度餘生等話術，最後以寄「愛的禮物」卡在海關需手續費、在戰地無法轉帳、沒錢買機票來台等理由行騙。

警方發現，女性被害人達121件，被害女性平均年齡55.7歲，研判一些女性忙於工作、少有機會談戀愛，竟成為詐團眼中的肥羊。此外，「假檢警」是陳年老梗，警方也常宣導，但保七第一大隊去年仍攔阻30件。

負責駐守台灣銀行的保七第一大隊，常有機會遇上被騙民眾，有些民眾認為自己沒受騙、甚至嫌警方太「雞婆」，但幸虧他們鍥而不捨勸說，2018年成功攔阻被騙金額達5612萬元。

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