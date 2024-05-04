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巴西歷史性暴雨洪災！釀39死、68失蹤

巴西洪水空拍圖。（歐新社）

巴西洪水空拍圖。（歐新社）

2024/05/04 10:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西南里奧格蘭德州（南大河州）近來遭遇暴雨，截至3日為止已造成39人死亡、68人失蹤，洪災程度已超過當地1941年的大洪水，部分都市淹水狀況更達到近150年來的最高紀錄。

據《美聯社》報導，南大河州城市本圖貢薩爾維斯（Bento Goncalves）和科蒂波朗（Cotipora）之間的水壩，於2日發生坍塌，導致河谷城鎮拉熱阿杜（Lajeado）、埃斯特雷拉（Estrela）遭遇洪水衝擊。

南大河州目前全州電力、通訊、網路和供水中斷，超過2.4萬人流離失所，許多受困家庭紛紛帶上孩子擠在屋頂等待救援。拉熱阿杜居民諾伊曼（Isolete Neumann）透露，她從未見過如此嚴重的水災，就像是恐怖電影一樣，有些人絕望得直接跳入洪水中。

巴西自然災害警戒中心首席氣象學家塞盧奇（Marcelo Seluchi）表示，從上個月29日開始的暴雨預計會下到5月4日為止，南大河州州長萊特（Eduardo Leite）3日向居民發布持續降雨和洪水警報。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）4日和來訪的日本首相岸田文雄召開記者會時，說明暴雨洪災目前的罹難情況，並透露岸田文雄已向災民表達聲援之意。

巴西南大河州遭遇暴雨洪災，截至3日為止已造成39人死亡、68人失蹤。（美聯社）

巴西南大河州遭遇暴雨洪災，截至3日為止已造成39人死亡、68人失蹤。（美聯社）

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