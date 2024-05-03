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停等紅燈遭後車追撞1死4傷 撞擊瞬間影片曝光

台1省道雲林段今天上午發生5車追撞重大事故，造成1死4傷。（記者黃淑莉攝）

台1省道雲林段今天上午發生5車追撞重大事故，造成1死4傷。（記者黃淑莉攝）

2024/05/03 12:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台1省道雲林段今天（3日）上午7點48分左右發生5車追撞重大事故，造成1死4傷，撞擊瞬間監視器畫面曝光，車輛在停等紅燈時遭後方車輛撞上來，瞬間汽車零件飛散、煙霧瀰漫，警方初步調查，疑淺棕色休旅車劉姓駕駛不明原因撞擊前方車輛，駕駛沒有酒駕，詳細事故由警方調查釐清中。

該事故發生地方位在豐田工業區路口，共有5輛汽車追撞，撞擊力道猛烈，現場地面汽車零件散落一地，有4車受損扭曲變形嚴重， 其中淺棕色休旅車翻覆四輪朝天，銀色汽車前後扭曲變形林姓駕駛受困車內，經消防人員以破壞器材救出，送醫仍傷重不治。

監視器畫面拍到事故撞擊瞬間，疑似肇事的淺棕色休旅車劉姓駕駛由南往北駕駛，行經該路口高速衝撞前方停等紅燈的4輛汽車，劉男連人帶車衝到路口翻覆，前方銀色汽車扭曲變形，45歲林姓駕駛傷重送醫不治。

另原本停中線車道47歲莊姓男子駕駛的白色轎車衝到對向車道、內側由58歲陳男駕駛的銀色轎車衝越路口停在前方。

斗南分局副分局長許智偉指出，該事故發生在台1省道與南生路口，劉姓駕駛行駛到該路口不明原因追撞前方停等紅燈的4輛汽車，造成4人受傷，1人死亡，相關肇事原因還在釐清中，警方呼籲駕駛人不要疲勞駕駛，要注意車前狀況。

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