扯！小六女遭男友友人性侵 竟移情別戀惡狼

2019-03-02 22:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕有性侵害前科的葉姓男子，2016年10月因毒品案被捕，檢察官偵查時意外發現，他與年僅12歲的國小六年級女學童小芳（化名）竟是情侶，小芳還供稱，男友原本是陳姓男子，當年5月陳男委託葉男照顧她，葉男卻把她帶回家「亂來」，更誇張的是，事隔約1個月後，小芳與陳男分手，竟移情別戀，與指染她的惡狼葉男交往；葉男則辯稱是小芳引誘他，雙方你情我願，台中高分院認為，小芳當時未拒絕，不構成強制性交罪，依與未滿14歲少女性交罪判刑3年8月。

判決書指出，案發時20歲的葉男，國中肄業從事粗工，有性侵害前科。2016年5月，小女友小芳離家出走，投靠陳姓男友，陳男有急事，請朋友葉男代為照顧小芳，葉男竟立刻把小芳載回家性侵。事後小芳傳簡訊向陳男求救，「他把我那個」，陳男卻不知葉男住處，打電話委託葉男的黃姓長輩去把小芳救出來，黃男帶小芳、葉男與陳男見面，陳男氣得揍了葉男一拳。

黃男作證說，他找到小芳時，詢問是否被性侵，小芳說「沒有」，他又問要不要到醫院檢驗或報警，「如果不要，這件事情就到此為止」，小芳與陳男商議後說，「不用了」，各自離開。

小芳則說，葉男載她回住處，立即將她壓在床上性侵，但她沒有反抗，也沒有拒絕，僅於事後向陳男求救，「他把我那個」、「對我亂來」，醫院檢查或報警必須家長陪同，她又不想回家，與陳男商議後決定不報警；至於移情別戀葉男，小芳並未說明。

葉男說詞反覆，否認與小芳發生性行為，又改口說是小芳先引誘她，兩人你情我願。黃男事後詢問小芳時，小芳也說是「心甘情願」，之後，陳男揍他一拳，他懷疑這是「仙人跳」。葉男的律師雖聲明，應調查小芳與陳男分手原因，但法官認為與本案無關，予以駁回。

台中高分院不採信葉男辯詞，認為兩人發生性關係屬實，但小芳並未拒絕，不構成強制性交，不過，葉男有性侵害前科，累犯應加重其刑，依與未滿14歲少女性交罪判刑3年8月，可上訴。

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