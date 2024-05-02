為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

還沒上岸就被抓 16越南偷渡客險悶死船艙

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

2024/05/02 09:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蒙古籍「鑽石206號」去年12月從中國海域，接駁16名越南人準備偷渡來台，其中一名偷渡客因長時間被關在密閉的船艙裡，空氣不流通昏倒，被海巡救出時一度命危，高雄地院依違反入出國及移民法判他們徒刑2月，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，去年12月8日下午2點多駕駛薩摩亞某公司名下的蒙古籍「鑽石206號」雜貨船，從高雄港第一港口出海至中國海域，11日上午11點多在海上接駁越南籍阮姓共16名（10男、6女）偷渡客，準備來台打工。

16名偷渡客被關到密艙後，密艙裡僅有2個直徑約9公分的通氣孔，導致艙內空氣不流通，阮姓男子等人被關在艙內出現呼吸困難，拍打艙門高聲呼救，但林姓船長（涉殺人未遂罪另案審理）等人為了避免呼救聲傳出，竟指使鄭姓船員在通風口處擺放紙盒，造成密艙裡空氣流通狀況更惡劣。

11日傍晚5點多，「鑽石206號」雜貨船停靠高雄港，海巡人員上船檢查時，聽到艙內傳出呼救聲，海巡人員趕緊催促林男等人開啟密艙，才救出已陷入昏迷的阮男及15名同鄉，阮男送醫後，診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危，通報搶救後挽回一命。

16名越南籍偷渡客上岸後，交由移民署高雄市專勤隊依法處理；高雄地院審理時，法官認為他們犯後態度良好，且船舶進關報港時即遭查獲，非法入境停留時間短暫，依未經許可入國罪各判他們徒刑2月，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中配收購我護照 賣中國人出入歐洲 中國黑幫每本30萬牟利 歐境國安隱憂
2024/04/13 05:30

中配收購我護照 賣中國人出入歐洲 中國黑幫每本30萬牟利 歐境國安隱憂
獨家》人蛇集團捨漁船改雜貨輪運載偷渡客 3案都有「他」成破口
2024/04/27 14:11

獨家》人蛇集團捨漁船改雜貨輪運載偷渡客 3案都有「他」成破口

公司治理評鑑前5% 這八家十連霸
偷渡集團曾差點悶死越南客、衝撞海巡隊員 管碧玲下達2大指示
2024/04/13 12:39

偷渡集團曾差點悶死越南客、衝撞海巡隊員 管碧玲下達2大指示
獨家》非法偷渡200人來台 追緝7年人蛇集團首腦落網
2024/04/27 14:05

獨家》非法偷渡200人來台 追緝7年人蛇集團首腦落網
追緝7年 人蛇集團首腦落網 至少犯9案 安排200多人偷渡
2024/04/28 05:30

追緝7年 人蛇集團首腦落網 至少犯9案 安排200多人偷渡
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播