還沒上岸就被抓 16越南偷渡客險悶死船艙

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

2024/05/02 09:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蒙古籍「鑽石206號」去年12月從中國海域，接駁16名越南人準備偷渡來台，其中一名偷渡客因長時間被關在密閉的船艙裡，空氣不流通昏倒，被海巡救出時一度命危，高雄地院依違反入出國及移民法判他們徒刑2月，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，去年12月8日下午2點多駕駛薩摩亞某公司名下的蒙古籍「鑽石206號」雜貨船，從高雄港第一港口出海至中國海域，11日上午11點多在海上接駁越南籍阮姓共16名（10男、6女）偷渡客，準備來台打工。

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16名偷渡客被關到密艙後，密艙裡僅有2個直徑約9公分的通氣孔，導致艙內空氣不流通，阮姓男子等人被關在艙內出現呼吸困難，拍打艙門高聲呼救，但林姓船長（涉殺人未遂罪另案審理）等人為了避免呼救聲傳出，竟指使鄭姓船員在通風口處擺放紙盒，造成密艙裡空氣流通狀況更惡劣。

11日傍晚5點多，「鑽石206號」雜貨船停靠高雄港，海巡人員上船檢查時，聽到艙內傳出呼救聲，海巡人員趕緊催促林男等人開啟密艙，才救出已陷入昏迷的阮男及15名同鄉，阮男送醫後，診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危，通報搶救後挽回一命。

16名越南籍偷渡客上岸後，交由移民署高雄市專勤隊依法處理；高雄地院審理時，法官認為他們犯後態度良好，且船舶進關報港時即遭查獲，非法入境停留時間短暫，依未經許可入國罪各判他們徒刑2月，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

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