拐13歲混血少女嘿咻死不認帳 林依晨前男友判7年半定讞

2019-02-26 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕「零負評女神」林依晨的前男友鄭家堯（50歲）因為誘拐朋友的未成年女兒發生性行為遭起訴，卻死不認帳，但少女能明確描述鄭家堯下體等隱密特徵，對此，最高法院今天依與未滿14歲幼女性交等4罪，判處鄭男7年6個月徒刑定讞。

綜合媒體報導，2010年與小自己14歲的女星林依晨短暫交往約莫1年的鄭家堯開始受關注，後來疑似因為鄭男謊報年齡穿幫後分手，鄭家堯還被爆出，其實他家境沒那麼優渥，一切都是自吹自擂。2013年間，鄭家堯因為單車運動結識一名英國籍朋友，也認識了當時才13歲的朋友女兒，更在隔年開始教導這名女孩功課，兩人也因此互動開始頻繁，沒想到鄭男利用少女懵懂，與女孩在住家的車庫、地下室、房間等地點發生多次性行為。

同一年（2014年）8月，鄭男向朋友謊稱自己有女友，要和女友帶對方的女兒一起出去玩，朋友也相信鄭男，把女兒交給他，而這次出遊想當然只是鄭男色慾薰心，與少女另尋地點上床罷了，之後少女回家後向父親坦承這件事，事情才曝光。

犯行曝光以後，鄭家堯否認自己與未成年少女性交一事，堅稱兩人只是同遊過夜而已，還辯稱因為朋友跟他借17萬元，兩人曾經因為還錢的事有爭執，而少女只是想幫父親出這口氣，才誣賴他。

然而，少女卻能清楚描述兩人發生過關係的地點、時間，甚至鄭男的私密特徵都能描繪，因此法官認為，少女若非貼身接觸，不會有辦法得知鄭男這處隱私，一審判鄭家堯2年8個月徒刑，二審加重為7年6個月徒刑，鄭男喊冤要求上訴，今天最高法院駁回鄭男上訴，依與未滿14歲幼女性交等4項罪名，維持二審判決定讞。

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