轎車男嫌公車開慢無法超車 持刀砍司機幸未受傷

轎車駕駛著深色上衣的男子，下車後左手拿著一把開山刀，走向公車駕駛座，猛力揮砍過去。（新竹縣議員朱健銘提供）

2024/05/02 09:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕嫌前車開太慢，竟然持刀揮砍！新竹縣一輛公車司機昨（1）日下午行駛竹北市中正西路時，後方轎車疑因無法超車，駕駛竟下車持開山刀揮向司機駕駛座，幸好司機駕駛發現及時收手，未遭砍傷。全案正由警方偵辦中。

竹北警分局表示，接獲報案後，昨午警方循線逮捕轎車22歲鄭姓駕駛，警詢後，全案依恐嚇、妨害公眾通行（公共危險）、毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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新竹縣議員朱健銘表示，從監視器相關畫面顯示，轎車駕駛是著深色上衣的男子，下車後左手拿著一把開山刀，走向公車駕駛座，猛力揮砍過去，司機大哥發現趕緊收回手，差點被砍到，整個行兇過程令人怵目驚心！

朱健銘表示，轎車駕駛向警方供稱，他因不滿前方公車開得太慢，導致他無法超車；公車司機則說，公車行駛過程會有停靠站，且前方都有車子，無法加速前行。

竹北警分局表示，昨天上午11點許，接獲民眾報案表示中正西路與華興街口發生行車糾紛，一轎車駕駛持鐵器攻擊前方公車，警方立即趕赴現場，但到場後雙方已離去，警方隨即調閱路口監視器查出作案車輛，並鎖定相關犯嫌。

警方呼籲駕駛人，駕車行駛於道路上，應理性、冷靜、控制情緒，勿因一時氣憤觸犯法律，後續將面對法律追訴。

朱健銘說，後續他將提供法律諮詢等相關服務，也呼籲用路人在行車時務必要有耐心，避免類似衝突甚至傷害發生。

轎車駕駛著深色上衣的男子，下車後左手拿著一把開山刀，走向公車駕駛座，猛力揮砍過去。（新竹縣議員朱健銘提供）

左下方司機大哥發現趕緊收回手，差點被砍到。（新竹縣議員朱健銘提供）

轎車駕駛著深色上衣的男子左手拿著一把開山刀。（新竹縣議員朱健銘提供）

昨午警方循線逮捕轎車22歲鄭姓駕駛，警詢後，全案依恐嚇、妨害公眾通行（公共危險）、毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（警方提供）

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