被控性侵女友10歲女兒65次 醫院接駁車司機畏罪跳匝道亡

2019-03-02 18:52

〔記者林嘉東／綜合報導〕北部某醫院接駁車張姓司機，被控趁同居女友擺攤時，對女友年僅10歲女兒，以肛交、口交與陰道交等方式性侵，累計19個月內多達65次；法院審理時，張男畏罪自殺，今年元旦開車時突然改道，開上國道三號後棄車，從7樓高橋上一躍而下摔死，法院日前做出公訴不受理判決。

判決指出，38歲的張姓男子104年間，與越南籍陳姓女友及陳女10歲的女兒小文（化名）同居。張被控從104年9月間至105年8月間，趁陳女外出擺攤做生意，以1星期1次之頻率，以肛交方式，對小文強制性交，頻率一星期一次，累計約48次。

另於105年9月至106年5月間，以性器官插入陰道方式，對小文強制性交，以2星期1次之頻率，累計約16次。直到去年5月間，張仍繼續對小文伸狼爪，趁陳女外出擺攤不在家，脫掉小文衣物後，以手摸小文胸部，再以性器官插入陰道方式，強制性交小文1次

檢方將張依對未滿14歲之女子為強制性交罪嫌起訴，法院審理期間，張情緒不穩。今年元旦晚間近12時許，開著醫院接駁車，載著陳姓女友及7名員工，突然改道，開上國道3號基金交流道南下引道停車後棄車，躍下約7樓高的高架橋輕生，送醫不治。

法院審理期間，張男身故，法院遂於日前判處公訴不受理。

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