控男網友性侵拍裸照 少女卻傳訊「你要做防護措施」

2019-02-27 20:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕23歲王姓男子透過網路認識16歲輕度智能障礙少女，被控以到新北耶誕城遊玩為由邀約少女，最後卻把少女載到摩鐵性侵，還拍攝少女裸照，新北地檢署調查認為，少女未於案發第一時間求助，王男傳訊問：「可以約色色的嗎？」少女也回答「好」，認定強制性交罪嫌不足不起訴，妨害秘密罪因逾告訴期，也予以不起訴。

少女指控，前年12月16日，王男約她到新北市政府舉辦的新北耶誕城玩樂，卻把她載到中和一間汽車旅館，將她強壓在床性侵得逞，完事後還用手機拍下她的上身裸照，去年1月，她將此事告訴學校輔導老師，並在社工陪同下報警。

新北檢開庭時，王男表示，當天說要去汽車旅館時，少女並沒有反對，仍跳上他的機車，到摩鐵後是少女主動脫衣，過程中少女並未反抗，只有對少女指交，另稱僅認識少女一週，對方聊天、回應都正常，不知她有智能障礙。

少女證稱，未告知王男領有殘障手冊，也不確定當天對方生殖器是否有插入，對方洗澡時也沒想過報警，少女並未利用王男洗澡空檔逃跑求助，不符常情，再者，檢方勘驗兩人的line對話紀錄，發現王男傳訊問少女：「可以摸全身、口交、直接約色色」等語，少女回答：「好啦、你要做防護措施」，因此採信王男辯詞，強制性交罪部分予王男不起訴。

而王男另被控拍攝少女裸照部分，因少女遲至去年7月才提告，逾6個月告訴期 ，今也一併不起訴。

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