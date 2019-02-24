揮別12小時上班！ 警政署長推減少警察工時新規

2019-02-24 15:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕過往由於警力不足，員警需常態性每天服勤12小時，雖有超勤津貼補助，但長久下來，高工時幾乎壓垮了警察身心；政府這3年大量撥補警力，幾已近滿編，警政署長陳家欽從去年底走訪各單位，聆聽基層聲音，綜合意見後，制定全新勤務編排規定：未來每日服勤將以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，或以週休2日，每週合計50小時以下作為勤務時數管制。

「以8小時為原則，不再出現常態性12小時勤務」，在臉書《NPA署長室》率先公布，基層員警大多叫好，表示「有改變就是好的開始」，不過也有員警說，每個縣市分局，每個派出所性質都大不相同，執行起來有難度；另有人說，勤務時間長短不是重點，應該要減輕業務及績效評比，不要再包山包海。

警政署新規定還包括，為讓員警有更多時間陪伴家人，可提早下班吃頓溫暖晚餐，輪休前、後選擇1日，以8小時為原則編排；深夜勤合併當日服勤時數以10小時以內為度；員警生日或家有喜慶當日，得以休假或8小時勤務等人性化方式編排。

另，需輪值待命勤務單位，應依任務實際需要，於非輪值待命時段編排員警輪休或調整為8至10小時勤務，需控管警力處理突發狀況之單位（如保一、保四、保五等），於非控管日縮短勤務時數，免去非必要之超時服勤。

署長陳家欽表示，全國警察單位眾多，雖然各單位任務、特性不相同，但「回歸常態性勤務時數」是不變目標，從以前「一輪休、兩外宿」的舊制度，到現在的「常態性10小時勤務」，要讓治安工作做得更好，警察的人性化勤務制度必須不斷前進。

陳家欽還說，「10小時勤務制度」不會是終點，如何減少冗陳的工作業務、不合理的績效評比是接下來突破的重點；警察的新時代，要靠大家一起努力！

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