詭異情人節？正妹一聯絡就％％％ 工程師莫名其妙借對方五萬

2019-02-15 11:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕路上情侶甜蜜蜜，單身男女心裡慘兮兮！14日是情人節，一名竹科男工程師原打算孤單度日，卻忽然和學生時代隔壁班一名正妹女同學聯繫上，對方還和工程師大吐苦水，甚至發生關係，只是正妹臨走前以沒錢付貨款為由向工程師借了五萬元，讓工程師心涼一半，認為自己碰上援交。

警方指出，該事件比較像一夜情，不符合援交要件，另外，也需看工程師交付給對方五萬元的心態為何？若是借款，就可以向對方追討，倘若對方賒帳賴皮，即使沒有借據，仍可到區公所或法院聲請調解，或向法院民事庭聲請支付命令，要求債務人償還。

實在很扯！這名工程師在知名論壇分享情人節當天的奇遇，他說，「難得當天沒專案不需要到公司上班，忽然以前同校隔壁班的正妹忽然與他聊起來，還從桃園殺來新竹，甚至大吐感情苦水，他就這樣被勾引了。」

工程師說，雙方最後一拍即合，度過激情時刻，不過正妹卻以被渣男騙沒錢付貨款為由，向他借款五萬元，讓他覺得怪怪的，覺得兩人發生性關係後，這筆錢是不是就拿不回來了？甚至朋友還虧他「連援交都沒這麼貴。」

不少網友看了，紛紛留言「也太不小心了，這麼容易就％了」、「朋友比較懂」、「好奇有多正，這麼容易上鉤。」

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