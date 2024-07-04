藍白聯手通過鏡電視調查小組 綠轟會議無效

立法院交通、司法及法制委員會昨聯席會議討論成立「鏡電視調查專案小組」，民進黨立委批不符程序，舉牌抗議。（記者塗建榮攝）

2024/07/04 05:30

綠委︰聯席會議無院會交付 不符程序 藍委︰沒報院會決定前例

〔記者蔡思培、陳政宇、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕立法院交通、司法及法制委員會昨召開聯席會議，國民黨、民眾黨立委提案成立鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組，雖然民進黨立委抗議聯席會議不符程序，調查小組仍成立，是國會職權修法通過後啟動國會調查權的首例。調查對象為國家通訊傳播委員會（NCC）及相關部會，小組會議可邀請機關首長列席說明，無正當理由不得拒絕。

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國會修法擴權後 首啟動調查權

民進黨團也召開記者會，指憲法法庭的暫時處分庭期已定，藍白卻乘隙毀憲亂政。黨團總召柯建銘並表示，聯席會議應由院會交付、或是委員會向院會提案申請，該會議違反「立法院各委員會組織法」規定，應當無效。且日前生效的「立法院職權行使法」也寫明，必須尊重各機關的獨立職權，尤其訴訟中的案件不得調閱及調查，民進黨團絕不會配合藍白私設刑堂。

「立法院各委員會組織法」第十三條規定，「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議」。司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱昨指出，他僅接到交通委員會開會通知，未收到院會交付，質疑會議不合法。民進黨立委李昆澤也說，三月已有鏡電視調閱小組，此事違反一事不二議原則。

交通委員會召委陳雪生則稱，只有法案、預算案要院會交付，此案並非兩者，修法前調閱小組沒有聯席委員會案例，也無報請院會決定前例。國民黨立委吳宗憲說，法律是規定「得」由召集委員報請院會，不該解釋成「應」。

民進黨立委對解釋不滿，舉牌抗議「違法會議無效」、「藍白擴權 目無法紀」；國民黨、民眾黨立委則舉出印有「鏡電視案封存卅年？」「公開調查怕什麼？」「查弊案」等紙板反制。

在民進黨立委抗議離席後，鏡電視調查小組仍在國民黨與民眾黨委員同意下通過，並推派吳宗憲擔任召集人。鏡電視調閱小組也在昨天停止運作，小組召集人、民眾黨立委林國成說，相關資料會提供調查小組參考。

國民黨團總召傅崐萁昨天也先預告，下週一將還會查超思案、聯合再生案，並預計採「雙軌並行」，同時成立調查小組（委員會）和調查委員會（院會決議）。

據了解，國民黨團本週二已決定下週一在經濟、司法聯席會排案成立「進口雞蛋措施弊端」、「太陽光電申設案件弊案爭議」調查專案小組，前者調查對象為農業部與相關部會，後者調查對象為經濟部、國發會、農業部與相關部會。

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