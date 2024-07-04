中國放任三無船 肆虐澎湖海域

中國放任「三無」漁船越界肆虐澎湖海域，海巡隊六月二十六日，查獲一艘「三無」中國漁船越界捕撈。（澎湖海巡隊提供）

2024/07/04 05:30

使用運補船偷載漁獲回去販售 澎湖漁民斥中國雙標

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍「大進滿八十八號」漁船二日遭中國海警船強行登檢，並將人、船扣至中國福建圍頭港，中國官方聲稱是正值中國伏季休漁期，加上使用底拖網作業違規；有澎湖漁民質疑，中國伏季休漁嚴令沿海各港口船隻禁止入出港，卻放任「三無」漁船越界肆虐澎湖海域，並使用運補船偷載漁獲回港販售，根本是「雙標」。

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中國伏季休漁 嚴禁船隻入出港

根據中國公告，今年五月一日，由渤海、黃海、東海及北緯十二度以北的南海（含北部灣）海域全面進入海洋伏季休漁期，一直至八月十六日止，全中國近十二萬艘海洋捕撈漁船和捕撈輔助船回港休漁。中國海警船因而以休漁期為由，指澎湖漁船侵入十二浬領海作業，加上船上有拖網違規漁具，前晚才會逕行登船扣押。

對於中國當局宣稱澎湖漁船持用非法拖網，「大進滿八十八號」船東昨表示，這是我國核准的漁業登記項目，並未違反我國法令。

中國指控「大」船違規而被扣押，不少澎湖漁民痛批「雙標」，連日來七美外海就有多艘中國「三無」船越界作業，也就是海巡署加強查緝之無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」。另外，海巡署艦隊分署第八海巡隊巡防艇六月廿六日就在虎井西北二十三浬處，查獲一艘「三無」中國漁船越界捕撈。

「三無」船無資料 我查緝困難

澎湖漁民進一步指出，中國「三無」船主要是規避中國港口伏季休漁期禁止漁船入出港規定，在伏季休漁期限制時間不入港，不受船籍登記、停泊特定港特定碼頭限制，形成在海上的流浪船。澎湖漁民說，這些「三無」船通常都有公司組織，派遣運補船在海上回收漁獲，並提供食物及清水，讓「三無」船肆無忌憚各處捕撈。

另外，因三無船沒有任何資料，增添我國海巡查緝困難，不易建檔，導致屢次捲土重來越界作業。

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