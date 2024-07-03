澎湖漁船遭扣押 我海巡一度與中國海警對峙

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。（民眾提供）

2024/07/03 05:30

〔記者邱俊福、蘇永耀／台北報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」昨晚八時許在金門外海作業，突遭兩艘中國海警船靠近強行登檢後帶回中國，海巡署漏夜調集線上可應處的海巡艇兩艘欲加以攔截，一度和七艘中國海警船對峙。「大」船及船上六人，昨晚已被強行帶到中國福建圍頭港。

海巡署表示，「大」船當時在我禁限制水域外十七．五浬處作業，突遭兩艘中國海警船靠近拍照，並強行登檢、控制，最後遭三艘中國海警船包夾帶走。

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據了解，海巡署據報後，署長張忠龍馬上在署部成立應變指揮中心，指揮金馬澎分署應變處置，指示調派線上能應處的兩艘海巡艇前往攔截，抵達現場時，發現對方有七艘中國海警船，當中有三艘控制澎湖漁船大進滿八十八號，另四艘海警船則和我方海巡艇對峙中，我方也加派另艘海巡艇漏夜趕赴支援。

海巡署也表示，現在正好是中國伏季休漁期，過去就有我方作業漁船於中國伏季休漁期被帶走的案例。據了解，中國在附近海域的休漁期已從五月一日開始。

海巡署將於今日下午三時舉辦一一三年第二次例行記者會，將針對取締越界中國漁船、中國海警船於金門周邊水域動態進行說明，昨晚立即發生中國海警船強行登檢我方漁船等狀況，不排除是刻意的挑釁行為。

國安人士昨晚回應，相關情資正透過國安會進行彙整與研判，包括後續的應處作為，事況顯示複雜，我方須沉著應對，以保障漁民安全及維護國家最大利益。

另據了解，我方遭到帶走的漁船是在晉江深滬十一浬遭中方登檢扣押並帶往金門東北方的圍頭港，登檢地點位處中國水域。

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