綠列國民黨6大施暴惡行

民進黨立委沈伯洋強調，對於這些沒有底線的立委，予以最嚴厲的譴責。（記者陳政宇攝）

2024/05/19 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院十七日表決藍白所提國會擴權案，朝野爆發激烈衝突，多位立委掛彩送醫。遭推下主席台腦震盪的民進黨立委沈伯洋昨天嚴厲譴責，部分國民黨立委不顧別人死活。民進黨團也盤點國民黨立委六大「施暴惡行」，並強調不能向罪犯低頭，將組律師團針對蓄意殺人等諸多行為處理。

不能向罪犯低頭

將組律師團處理

民進黨團昨召開記者會，黨團總召柯建銘表示，當民進黨團奮身向前，國民黨卻使出致人於死的手段，這不是謀殺，什麼才是？為何民主台灣會養出這些昧於良心、無惡不做的人？這是歷史極大諷刺。

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民進黨團幹事長吳思瑤批評，立法院長韓國瑜主持的院會議事失靈，看到一個暴力、冷血、做票及警察的國會，台灣的民主在哭，對岸的中國國家主席習近平在笑。吳列舉，國民黨六大惡行包括，國民黨立委羅廷瑋鎖喉攻擊、國民黨立委徐巧芯布條勒頸、國民黨兩位立委出拐夾擊洪申翰、國民黨多位立委集體攻擊吳秉叡、國民黨台中立委廖偉翔拳打沈伯洋、國民黨苗栗立委邱鎮軍高處推下沈伯洋。

吳思瑤痛批，國民黨沒有議事策略、論述能力，唯一的策略就是一對一鎖定民進黨立委，最離譜的就是「黑道」立委邱鎮軍，打人的帶風向說民進黨暴力，做賊喊抓賊、歷歷在目。

林楚茵痛哭說，她上屆被國民黨立委呂玉玲咬了，她原提告傷害罪，但經黨團勸說以和為貴，於是撤告；如今，呂玉玲正是叫邱鎮軍把沈伯洋推下去的人，她很難過當時為何要撤告，或許告到底這次就不會這樣對待沈。

沈伯洋則強調，對於這些沒有底線的立委，予以最嚴厲的譴責，法律規則已經被破壞，若連人與人之間的尊敬跟道德底線都要破壞，台灣真的會變成獨裁國家。

至於是否提告，沈伯洋說，畫面上滿多人，要釐清每個人角色再決定。柯建銘則回應，黨團將會一起處理。

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