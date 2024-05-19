不記名舉手表決》黃國昌：因應綠想癱瘓議事

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

2024/05/19 05:30

〔記者李文馨、董冠怡／綜合報導〕立法院院會前天為處理國民黨團與民眾黨團聯手提出的國會擴權法案，朝野立委大混戰，期間立法院長韓國瑜將記名表決改為「不記名舉手表決」，引發綠委批評國會人大化。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，院長韓國瑜裁定舉手表決沒有違法，此舉是為因應綠委想創造兩難癱瘓議事。

黃國昌表示，按照現行議事規則，立法院有很多投票方式，其中一個是「舉手表決」，因此韓國瑜裁定用舉手表決沒有違法；如果民進黨不喜歡舉手表決，也沒看到他們提案把舉手表決刪除，「請問你們到底在抗議什麼？」

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至於為何要改採舉手表決？黃國昌說，因在野黨要保護主席台因此沒在座位上，民進黨團就質疑議事人員不能發表決卡，目的就是要創造兩難，讓立委只准在座位投票，但若在野黨立委回到座位，民進黨立委將占領主席台癱瘓議事。

民眾黨主席柯文哲昨出席立委黃珊珊基隆服務處揭牌受訪時也說，人家說「當家不鬧事」，很難想像怎麼會是執政黨在抗爭。他也對總統當選人賴清德喊話說，立院民進黨團總召柯建銘質疑白營立委當幫兇、藍白聯合賣台，發言代表你內心的想法嗎？這會決定未來四年朝野如何相處，「你真的希望吵吵鬧鬧的嗎？」

柯文哲說，民眾黨是可以商量的，每一個政黨都得面對民意，沒有人敢推出民意不喜歡的法案，因此絕大多數的法案會有大家都可以妥協的版本，但從二月一日至今「民進黨有來找過我們商量嗎？」

對於前天立院外群眾的矛頭似乎對準黃國昌？柯文哲說，黃國昌只是長得比較高、講話比較大聲而已。並認為，如果純粹為了政黨運作在搞衝突，很難變成大規模運動。

黃國昌也指出，抗議群眾中拿麥克風講話的人，曾參與學運和政治工作，還有一些民進黨支持者，包含盾牌牙醫史書華、鬼才阿水與民進黨議員等。

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