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黃國昌補交作業竟偷罵大法官！ 還稱憲法法庭「不適合介入」

黃國昌15日提出補充答辯書，並於臉書上公開內容。（資料照）

黃國昌15日提出補充答辯書，並於臉書上公開內容。（資料照）

2024/07/15 23:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大法官尤伯祥10日在憲法法庭上針對國會擴權相關法案中的反質詢定義，要求立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌補上書狀說明。週一黃國昌提出補充答辯書，並於臉書上公開，不過政治工作者周軒直言，看完所有內容，不只還是不知道反質詢的明確定義，黃國昌還指責尤伯祥問的問題「不適合」。

憲法法庭上週三召開國會擴權法案釋憲案的暫時處分準備程序庭，大法官尤伯祥在庭上直指黃國昌答辯書針對反質詢的解釋是「以問答問」，要求黃國昌說明清楚，不過當天直至退庭前，黃國昌都未正面回答，因此尤伯祥特別要求補書狀說明。週一黃國昌終於提出「補交作業」，還在臉書丟出整整13頁的補充答辯書內容。

不過補充答辯書內容曝光後，不少網友在黃國昌貼文底下留下疑問「所以什麼是反質詢？」周軒則在臉書發文替黃國昌的答辯整理概要：「黃國昌剛剛把尤伯祥大法官給他的回家作業放到臉書上了，開頭先兩頁數落大法官，接著列出應該找很久的立法院議事錄中，民進黨立委說過官員怎麼可以反質詢的紀錄。全文看完後，我還是不知道「反質詢」明確的定義是什麼。」

此外，周軒還劃出「重點」，可以看到黃國昌在答辯書中說，「儘管（行政院）在覆議失敗後，執政黨政府仍不斷對立法院發動政治攻擊，然迄今為止，立法院不僅根本沒有出現尤大法官伯祥所謂的『反制行為』，更沒有任何官員或公民之基本權利遭受任何實質之侵害！退萬步言，對於行政部門與立法部門兩者間之互動，本即屬於高度政治性之問題，應交由政治部門決定，實非憲法法庭適合介入之標的。對於大法官透過假設性預想提出如此高度政治性之問題，實令人驚訝。」

周軒忍不住吐槽：「不愧是『大法官的法官』，居然公開在答辯書狀內指責尤伯祥大法官問的問題不適合！強！」網友也紛紛砲轟，「這些文字非常不要臉！『尚未出現任何人權侵害』，不表示這些修法的問題不存在。法律若要依賴立委的善意才不侵害人權，這法律問題還不大嗎？」、「好像犯人質疑警察不該說他不對」、「是要講幾次，這是暫停處分審查，法官要針對可能發生的情況做審理。當然要問這些假設性問題！等到實質損害發生就來不及了！」、「他把書狀當成直播間的腳本了吧，要的就是草們的崇拜而已！」

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