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國會擴權案》促實質審查 網友相約週二再戰

立法院院會前天針對國會改革相關法案進行表決大戰，場外聚集大批關心民眾，社群串連相約週二立法院續審時再到場。（記者方賓照攝）

立法院院會前天針對國會改革相關法案進行表決大戰，場外聚集大批關心民眾，社群串連相約週二立法院續審時再到場。（記者方賓照攝）

2024/05/19 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會十七日挑燈夜戰藍白陣營的國會擴權法案，朝野立委爆發數波激烈衝突，當晚有數百名學生及民眾晚間自主集結，於立院外的青島東路上高喊「沒有討論、不是民主」，呼籲立法院會停止表決、實質審查，抗議活動最終在院會休息後和平落幕，不過有多名網友已在社群串連，強調下週二將赴約再戰。

高喊「沒有討論 不是民主」

代表發言的公投護台灣聯盟總召羅宜受訪表示，看到民進黨立委沈伯洋被國民黨立委從高處拉下，頭部著地、送醫治療的畫面，讓人非常痛心，但國會仍繼續開會表決，更誇張的是，外界不知道修正動議的細節，甚至回到過去舉手表決的方式，因此他們透過社群自主集結，希望在議場外形成外部壓力，讓立法院院會可以有更正確的作為。

輔仁大學社會系學生黃亭偉認為，國會改革五法還需要更多的討論及社會溝通，但在野卻想要強推法案。政治大學法律所學生甘知沂則說，原先期待民眾黨進入國會兌現當初對選民的承諾，要跳脫藍綠之外，結果民眾黨立委黃國昌卻允許法案不經委員會實質審查，也沒有經過朝野協商就要通過，希望他可以找回初衷、找回法律人的良知。

立法院院會前天進行到接近午夜，院長韓國瑜宣布廿一日繼續開會，隨即離開議場。韓從青島側門離開時，圍欄外的群眾以高分貝叫喊「韓國瑜，不要臉」。面對記者詢問，韓僅回應「謝謝」，隨即快步離去。

沈伯洋受傷 台北大學教授譴責暴力

針對沈伯洋受傷事件，台北大學多位教授前晚發起「嚴厲譴責國會暴力」網路連署，呼籲國會暴力不屬免責範圍，嚴厲譴責任何暴力行為。

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