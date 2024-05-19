反批民進黨做賊喊捉賊 傅：有種告國民黨52立委
〔記者劉宛琳、黃淑莉／綜合報導〕立法院院會前天上演朝野立委大亂鬥，造成六位立委掛彩送醫。國民黨團昨舉行記者會，批評民進黨行使暴力；對於民進黨指控國民黨「謀殺」、「使出致人於死的手段」，國民黨團總召傅崐萁則反批民進黨做賊喊捉賊，如果民進黨立委用誣告的方式告國民黨立委有殺人罪，有種就告國民黨全部五十二席立委。
陳菁徽控鍾佳濱
兩波謀殺式攻擊
遭民進黨立委鍾佳濱擒抱倒地的國民黨立委陳菁徽，也在記者會上哽咽指控鍾對她性騷、使用暴力，進行兩波謀殺式攻擊，造成她下半身左半部大片瘀青，將驗傷提告。
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面對民進黨指控暴力，傅崐萁則批民進黨是打人喊救命，有種就告國民黨全部五十二席立委。黨團書記長洪孟楷也嗆說，先動手的人就是不對，民進黨團要負起完全的責任，不要試圖魚目混珠來模糊焦點。洪也強調，民進黨也有提再修正動議，立法院職權行使法第廿二條就是通過民進黨團的版本，結果民進黨還要惡意杯葛，當家鬧事不應該。
對於民進黨指責法案沒協商，藍白就強行通過，傅崐萁也反嗆說，總共有四場協商，都有直播，但過程就是民進黨在杯葛議事，不願意做實質的探討，而且其中韓國瑜召集的三次協商，民進黨三位代表冗長發言謾罵抹黑，完全不願意做國會改革。
朱：當家還要鬧事
國民黨主席朱立倫昨到雲林參加縣黨部主委張嘉郡布達典禮時，也譴責民進黨無法無天，當家還要鬧事。朱也呼籲民進黨主席賴清德懸崖勒馬，希望五二○後是一個民主進步的社會，不是民主暴力的社會。
立法院長韓國瑜前天深夜十二時宣布休息，當時表決到「立法院職權行使法第廿三條」，週二院會將從第廿五條表決，也就是不得反質詢及政府人員受質詢時若做虛偽陳述，依法追訴其刑事責任（刑法藐視國會罪）相關條文。國民黨團強調，週二一定要讓國會改革法案順利三讀，讓國會有更多的監督權。
洪孟楷昨對週二攻防策略三緘其口。據了解，國民黨週二仍會繼續佔領主席台，確保議事順利；但民進黨也提出七十一條再修正動議因應，將再度上演表決大戰，雙方也可能再次衝突。
對於立法院的衝突，韓國瑜昨晚則透過臉書表示，尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油。