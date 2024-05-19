反批民進黨做賊喊捉賊 傅：有種告國民黨52立委

國民黨立委陳菁徽前天在立法院會衝突時遭民進黨立委鍾佳濱抱摔倒地，她昨指控鍾對她進行兩波謀殺式攻擊。（記者劉宛琳攝）

2024/05/19 05:30

〔記者劉宛琳、黃淑莉／綜合報導〕立法院院會前天上演朝野立委大亂鬥，造成六位立委掛彩送醫。國民黨團昨舉行記者會，批評民進黨行使暴力；對於民進黨指控國民黨「謀殺」、「使出致人於死的手段」，國民黨團總召傅崐萁則反批民進黨做賊喊捉賊，如果民進黨立委用誣告的方式告國民黨立委有殺人罪，有種就告國民黨全部五十二席立委。

陳菁徽控鍾佳濱

兩波謀殺式攻擊

遭民進黨立委鍾佳濱擒抱倒地的國民黨立委陳菁徽，也在記者會上哽咽指控鍾對她性騷、使用暴力，進行兩波謀殺式攻擊，造成她下半身左半部大片瘀青，將驗傷提告。

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面對民進黨指控暴力，傅崐萁則批民進黨是打人喊救命，有種就告國民黨全部五十二席立委。黨團書記長洪孟楷也嗆說，先動手的人就是不對，民進黨團要負起完全的責任，不要試圖魚目混珠來模糊焦點。洪也強調，民進黨也有提再修正動議，立法院職權行使法第廿二條就是通過民進黨團的版本，結果民進黨還要惡意杯葛，當家鬧事不應該。

對於民進黨指責法案沒協商，藍白就強行通過，傅崐萁也反嗆說，總共有四場協商，都有直播，但過程就是民進黨在杯葛議事，不願意做實質的探討，而且其中韓國瑜召集的三次協商，民進黨三位代表冗長發言謾罵抹黑，完全不願意做國會改革。

朱：當家還要鬧事

國民黨主席朱立倫昨到雲林參加縣黨部主委張嘉郡布達典禮時，也譴責民進黨無法無天，當家還要鬧事。朱也呼籲民進黨主席賴清德懸崖勒馬，希望五二○後是一個民主進步的社會，不是民主暴力的社會。

立法院長韓國瑜前天深夜十二時宣布休息，當時表決到「立法院職權行使法第廿三條」，週二院會將從第廿五條表決，也就是不得反質詢及政府人員受質詢時若做虛偽陳述，依法追訴其刑事責任（刑法藐視國會罪）相關條文。國民黨團強調，週二一定要讓國會改革法案順利三讀，讓國會有更多的監督權。

洪孟楷昨對週二攻防策略三緘其口。據了解，國民黨週二仍會繼續佔領主席台，確保議事順利；但民進黨也提出七十一條再修正動議因應，將再度上演表決大戰，雙方也可能再次衝突。

對於立法院的衝突，韓國瑜昨晚則透過臉書表示，尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油。

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