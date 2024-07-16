罷樑連署人未回覆就剔除合規嗎？罷韓案也曾討論認定標準

「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本和影本各1份，基隆市選委會依法9日起展開查對作業。（資料照）

2024/07/16 06:14

〔記者李文馨／台北報導〕基隆市選委會9日起展開市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作，並於昨日決議若查詢單逾期招領、查無此人，將逕行認定為無效連署人，與中選會認定標準不同。記者實際翻查2020年高雄市長韓國瑜罷免案紀錄，高雄市選委會曾於委員會討論「未能得其表示」的查詢單認定標準，並於會中決議，「如何認定因無詳細規定，決議不列入不符規定之數」，並建議應將此情形訂定更明確。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本和影本各1份，基隆市選委會依法9日起展開查對作業。不過，中選會與基隆市選委會對於罷免連署人名冊查對標準有不同看法。

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針對雙掛號寄送查詢單給「有疑義的連署人」的認定標準，基隆市選委會昨決議「逾期招領」、「查無此人」將逕行認定是無效連署人，其它7項包含拒領、查詢單有回覆但未簽名或未蓋章、查詢單有回覆但未勾選是或否、查詢單有回覆但同時勾選是及否兩個選項、未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他，將依綜合事實認定是否符合連署效力；中選會則認為，不得僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，就作為連署人名冊予以刪除的事由。

罷韓案也曾討論「未能得連署人表示」是否應剔除

市長罷免案早有先例，2020年，時任高雄市長韓國瑜以罷免同意票達93萬9090票，高於反罷免的2萬5051票，超過罷免門檻，成為地方自治史上第一個被罷免成功的市長。記者實際翻查當年有關韓國瑜罷免案連署人名冊的會議紀錄，高雄市選委會其實曾將查詢單「未能得其表示」的狀況提報委員會討論。

根據高雄市選委會第101次委員會議紀錄指出，其辦理韓國瑜罷免案連署人名冊查對情形時，也有部分件數依「連署人名冊查對作業須知規定」寄送查詢單予當事人，依法向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

會議紀錄載明，高雄市選委會共寄出計2271件，答覆「是」者計1117件，依法不該列為不符規定的件數；回覆「否」者僅有11件，其中2件與他款剔除事由重複，另9件則已列為不符規定的件數。至於其他諸如未簽名、未勾選等計28件、郵局退件計22件，其餘未回覆1093件。

高雄選委會：如何認定無詳細規定不剔除 建議標準訂定更明確

會中委員決議，有關寄送查詢單予當事人，其中「未能得其表示」，包含未簽名、未勾選等28件、郵局退件22件，未回覆1093件，合計1143件，「如何認定因無詳細規定，決議不列入不符規定之數」；最後也建議，進行罷免案相關作業檢討時，應將此情形訂定更為明確，以資遵循。

不過，根據2020年5月中選會送交立法院的「高雄市第3屆市長罷免案辦理情形專案報告」以及中選會2020年11月編印的「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免實錄」，並未見到「未能得其表示」查詢單的相關檢討內容；記者向中選會詢問，罷韓案後有無針對此事進行討論或確認規範？

中選會副主委陳朝建受訪援引昨日新聞稿指出，中選會在2020年12月1日以中選務字第1090027316號函復花蓮縣選委會，以及今年5月23日中選務字第1133150270號通函地方選委會的函文都已一再重申。

陳朝建表示，有關辦理連署人名冊查對，如發現連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，主辦選委會得依規，寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章；主辦選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，「不得僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，就作為連署人名冊予以刪除的事由」。

至於基隆市選委會若堅持其認定方式，中選會基於「主管」並「指揮監督」的職則會有何作為？陳朝建僅回應，本件選舉或罷免程序進行中的案件，中選會已經多次重申，「中選會請各地選務機關均依法辦理，勿有差別待遇之情。」

針對罷韓案「未能得其表示」的連署人認定方式，高雄選委會第101次委員會會議紀錄載明，由於「如何認定因無詳細規定，決議不列入不符規定之數；惟日後就本罷免案相關作業檢討時，應建議將此情形訂定更為明確，以資遵循。」（記者李文馨翻攝）

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